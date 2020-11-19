【牛津疫苗】11款屬最後階段 輝瑞Moderna同報喜

▲ 全球目前有11款新冠肺炎疫苗已進入最後測試階段，其中牛津疫苗、輝瑞疫苗及Moderna疫苗近期都報喜。

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠肺炎疫苗及特效藥成為遏制疫情的希望。全球目前有11款新冠肺炎疫苗已進入最後測試階段，其中牛津疫苗、輝瑞疫苗及Moderna疫苗近期都報喜。牛津疫苗能在60、70歲的長者群組產生強大免疫反應，而且注射牛津疫苗的志願者未見嚴重副作用。

【牛津疫苗】長者免疫效果強 跟年輕人相若 【下一頁】

【輝瑞疫苗】有效率提升至95% 向FDA申請緊急授權使用 【下一頁】

根據多個媒體報道，以下為正進入第三階段新冠疫苗的研發進度：

BNT162b1疫苗

研發機構：德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）

疫苗種類：RNA核酸疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：輝瑞周三（18日）公布疫苗第三階段測試的最後分析結果（final analysis of the Phase 3 trial），指170名染疫的受試者中，162人接受安慰劑，僅8人曾接受疫苗，由此推算，疫苗有效率達95%，較早前公布的初步結果中的90%為高。

mRNA-1273疫苗

研發機構：美國生物技術公司Moderna

疫苗種類：RNA核酸疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：Moderna於周一（16日）指，根據3萬名志願者的數據分析，發現疫苗有效率達到94.5%，接種疫苗的志願者全部均沒有出現嚴重感染。該疫苗可望在攝氏2至8度的溫度下存放30日，超出早前預計的最長7日。

【新冠疫苗】單劑疫苗產強烈免疫 強生雙劑疫苗最後試驗 【下一頁】

AZD1222疫苗

研發機構：英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）

疫苗種類：腺病毒載體疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：牛津大學與阿斯利康證實，免疫系統較弱的長者接種疫苗後，也產生與年輕人相若的反應，而且未有出現嚴重副作用，料於未來數周取得最後測試階段結果。

Ad26.COV2-S疫苗

研發機構：強生（Johnson & Johnson）

疫苗種類：腺病毒載體疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：強生早期至中期的試驗結果數據正面，顯示研發中的單劑疫苗能誘發強烈免疫反應。強生展開大規模的最後階段試驗，並評估施打第2劑能否帶來持久防護力。

Ad5－nCoV疫苗

研發機構：康希諾生物

疫苗種類：腺病毒載體疫苗

接種劑量：1劑

研發進度：康希諾本月初於墨西哥展開最後階段臨床試驗，已成功為首批志願者接種疫苗。

「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗

研發機構：俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute

疫苗種類：腺病毒載體疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：根據俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）首次注射後21天的第一次中期分析顯示，Sputnik V有效性高達92%。

【輝瑞疫苖】新冠疫苗Q&A 關鍵資訊存疑 【下一頁】

BBIBP-CorV疫苗

國藥集團未命名疫苗

研發機構：國藥集團

疫苗種類：滅活疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：國藥集團發表聲明，指研發的疫苗正在阿聯酋、埃及、約旦、阿根廷和秘魯等國家順利進行第3期臨床試驗，超過5萬志願者接種，樣本人群覆蓋125個國籍。

CoronaVac疫苗

研發機構：北京科興

疫苗種類：滅活疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：科興周二（17日）公布初步試驗結果，指疫苗可觸發快速免疫反應，但產生的抗體水平較新冠肺炎康復患者的水平低。

Covaxin疫苗

研發機構：印度生物科企Bharat Biotech

疫苗種類：滅活疫苗

接種劑量：2劑

研發進度：Bharat Biotech周一（16日）宣布展開第3期試驗，約有2.6萬名志願者參與。

責任編輯：鄭錦玲