零陵香豆（Tonka Bean）是大自然中一直被保密的香料之一，直至21世紀，其迷人香氣才被美食愛好者重新發掘出來：混合著雲呢拿、杏仁、丁香和茉莉花的香味，又像雲呢拿和肉桂結合在一起。 那麼，這個神秘的豆子……究竟是什麼呢？

▲ 零陵香豆松露巧克力（Tonka Bean Chocolate Truffle）（食譜在文末）

零陵香豆原產於中美洲／南美一帶，是豌豆家族中一種開花樹木的種子。 這種樹本身長得很慢，亦很難種植。 一般的認知是，它是由蜜蜂自然授粉的野生品種，而不是人工授粉的，就像在同一地區生長的野生雲呢拿豆莢一樣。其中一些樹被碳鑑定年法證實已達1000歲之齡，若不是找到這些樹樁並作放射性碳定年，應該沒有人估計到。

▲ 零陵香豆樹在開花， 香豆在果實裡面

然而，與大多數香料不同，儘管零陵香豆的味道如此可口而獨特，但美國食品藥物管理局（FDA）自1950年代起就已禁止食用，理由是高濃度的零陵香豆會危害健康！ 其實大多數香料都有這個情況，因為它們具有數十種尚未被充分研究的生物特質，並且經常具有食療藥效。

儘管美國對零陵香豆可能並不太重視，但世界各地卻對它求之若渴。 2016年以來，全球雲呢拿價格飆升，雲呢拿成為世界上第二昂貴的香料，零陵香豆就開始成為代替品，重新流行起來。 在Regency Spices，我們傾向將零陵香豆視為完全另外一種口味，但無疑它們有某些非常相似的味道。 想像你第一次品嘗single origin Ethiopian espresso（單一產地的埃塞俄比亞濃縮咖啡）或85%可可的馬達加斯加巧克力，你會否覺得它們和普通便利店的咖啡或巧克力一樣？那就好像將零陵香豆和其他香料比較——根本無從比較，因為從根本就不一樣。

零陵香豆已在很多米芝蓮餐廳中盛行了十多年：主要用於雪糕和巧克力，以最簡單的形式品嘗它最真實的味道。你可在家中嘗試以下這個食譜，體驗這種香料的獨特性，同時讓你的客人驚嘆不已。 先警告一下：這道食譜的準備工夫很多，但本身的烹調非常簡單，只需要很少的食材及煮食時間。

▲ 零陵香豆原產於中美洲／南美一帶，是豌豆家族中一種開花樹木的種子

零陵香豆松露巧克力（Tonka Bean Truffles）

製作：約15-18塊

食材：

125ml鮮奶油（double cream）

1/2 粒零陵香豆（磨碎）

400克黑巧克力（切碎）

可可粉（曬上面）

做法：

1. 將奶油加入小平底鍋中，輕輕加熱直至開始形成小氣泡。不要讓它沸騰。倒入並攪拌磨碎的零陵香豆，從火上移開冷卻10-15分鐘，讓零陵香豆的味道滲出

2. 將平底鍋放回爐上，再次使其變熱但不翻滾。從火上移開，慢慢加入黑巧克力塊並以摺疊方式攪拌，使其全部融化

3. 以下部分你可決定如何製作松露巧克力的外型。如果你很隨意又不介意吃方型巧克力，你可以將混合物倒入舖了烘焙紙的托盤，在雪櫃閒置至少3小時，直至冷卻。取出切成小方塊。如果想要做球狀，將混合物倒入唧花袋，在舖了烘焙紙的托盤上唧出長條形香腸狀，放雪櫃閒置約2個小時，取出並用手搓成球狀，再放回雪櫃1-2小時，直到完全冷卻。

4. 製成滿意的形狀後，將可可粉撒在上面，就可做成美麗的表層。不用擔心加入太多可可粉，只要微微搖晃，所有未粘在巧克力的多餘可可粉就會掉落，即可食用！

（原文為英語，此為翻譯文章）

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