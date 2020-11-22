【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】驚心動魄 50小時 經歷過生死關頭，人生會有甚麼反思？

8月時，有朋友提我可以分享一下。驚心動魄 50 小時的旅程，全是驚心動魄的畫面，寫了第一段，一直沒有寫下去。這個旅程只有驚險還是驚險，執返條命，好開心可以返香港，返屋企見家人同朋友。

這艘船——Sail Bussakorn已經由布吉、浮羅交怡、柔佛新山、刁曼島、越南、海南島到香港，現時停泊於大埔三門仔。筆者途經三門仔， 見到這艘船，決定寫這次旅程的感受和經歷。

▲ 呢艘船——Sail Bussakorn已經由布吉、浮羅交怡、柔佛新山、刁曼島、越南、海南島到香港，現時停泊於大埔三門仔。

筆者的朋友都知道筆者愛旅遊，喜歡深度遊、文化或經歷之旅。但這次偏偏遇上經歷過驚心動魄50小時之旅。

兩位船長朋友有一個夢想，就是將他們於泰國布吉買的帆船Sail Bussakorn，由布吉由駛去吉隆坡途經浮羅交怡、去星加坡、柔佛新山到登嘉樓及熱浪島。兩位船長用了大約港幣50萬買了帆船，寧願實現夢想買船不買樓，夢想是將這艘帆船由布吉經馬來西亞、越南駛回香港 。前前後後足足花了兩年多時間，這個夢想夠曬瘋狂！

眼見船長分享風和日麗的航行之旅，筆者才會作為船員參加這個旅程，目的地是熱浪島！筆者的驚心動魄50 小時之旅正式開始！

出海當晚正值季候風，起初不以為然，但到公海就開始出事，海上3、4級風等同香港的3號風球左右，但陸地跟海上的3號風球是兩回事來的，海上厲害得多，整個航程也有4、5米高的風浪打過來，船更入了水。筆者的房間門飛出來、膠袋都飛在空中迴旋，舺舨入水。我覺得在玩海盜船，搖足近50小時。驚到只瞓梳化望住隻錶看時間，梳化旁邊是食物櫃，不停拿百力滋來定驚,同埋祈求不要沉船！心裡諗着，一定要返香港見我屋企人同朋友！到岸時有海鷗迎接我們到岸!

▲ 出海果晚係正值在季候風出海，經歷兩晚驚心動魄 50小時 筆者覺得在玩海盜船，船集泊岸於馬來西亞的刁曼島。

途中是零聯絡零溝通的，WiFi 接收不好，很微弱！家人也不知道筆者發生過甚麼事！而家後也沒有詳細講！怕嚇親他們！

▲ 經歷過生死關頭後在刁曼島的第一餐，食什麼都好食！

回港後，筆者更珍惜家人和好友！

記得回港後，相約兩年無見的好友，跟其中一位曾為了一些小事有所爭論，筆者主動道歉！經歷過生死關頭甚麼都不重要，活着健康快樂、家人和朋友最重要！

2020年快將踏入12月，不知道大家有沒有回顧今年！我們很幸運,沒有感染新冠肺炎！心存幸運，便幸運滿足!

當旅遊得多，才發現香港是福地！有山有水! 香港夜景的確很美，百看不厭

活在當下，珍惜每一天！

▲ 筆者途經三門仔， 見到呢艘船Sail Bussakorn。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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