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【英國疫情】英航推試驗計劃 為旅客免費檢測

環球社會熱點 17:33 2020/11/19

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新冠肺炎疫情持續，多國封關之下，要去旅行首先要接受14日隔離，旅遊業受重挫。英國航空宣布，將推行試驗計劃，為旅客檢測病毒，希望當局能以新方案取代現有的隔離政策，從而重振旅遊業。運輸部料周五（20日）公布有關14天隔離政策的改變計劃。

同屬「寰宇一家」合作夥伴的美國航空也會在本月推出試驗計劃。

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英航將於11月25日起，邀請500名由美國3大城市出發的旅客參與試驗計劃。旅客在行程期間會3次免費病毒檢測，包括在登機前、落機後、抵埗3日後。

英航會將取得的數據交給科學家分析，並與英國和美國政府分享數據，協助當局制定隔離措施，更希望當局以新方案取代現有的隔離措施。

英航行政總裁多伊爾（Sean Doyle）表示，「只有少量」的案例在飛機上感染，強調搭飛機是安全的。他續稱，希望有關數據有助確立檢測安排，最終取代隔離措施，重振航空業。

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責任編輯：鄧燕君

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