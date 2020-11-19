【網絡攻擊】Sophos發布網絡威脅報告　揭示2021年三大網絡攻擊趨勢

▲ 網絡安全廠商Sophos發布《2021年網絡威脅報告》，揭示勒索軟件及不同攻擊者的網絡攻擊模式，並指出未來2021年的三大主要網絡威脅趨勢。

近年網絡威脅形式愈來愈複雜，疫情下更衍生出新的網絡攻擊，為企業帶來困擾。網絡安全廠商Sophos發布《2021年網絡威脅報告》，揭示勒索軟件及不同攻擊者的網絡攻擊模式，並指出未來2021年的三大主要網絡威脅趨勢。

報告指出，未來不同級別的勒索軟件操作者，所具備技能及資源水平差別將會擴大。如最高級別的勒索軟件系列將不斷改良手法，讓其技術和流程（TTPs）更加複雜，並針對大型企業進行金錢勒索，包括Ryuk and RagnarLocker此類勒索軟件。

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另一個趨勢是勒索軟件是「次級敲詐」，除了受害者數據加密，攻擊者將同時偷取敏感或機密資訊，再威脅公開這些資訊以進行勒索。Sophos表示，例如Maze、RagnarLocker、Netwalker、REvil等軟件均採用這種方法牟利。

另外，企業需要留意商品惡意軟件，例如loaders 、 殭屍網絡及人手控制的Initial Access Brokers等軟件威脅。因網絡安全人員通常會忽視，並認為只要將惡意軟件封鎖及移除，並清理受感染的機器，就可以解決事件。但黑客會控制這些威脅，檢視每個受影響機器的位置或其他有價值的線索，然後將受害者的資訊售給勒索軟件組織。

最後報告亦指出，未來網絡攻擊者會增加使用獲認可的工具、設施及常用的網絡目的地，避開偵測及安全措施，以及阻撓分析和身分暴露。攻擊者將使用普通工具隱藏主動式攻擊，並為傳統安全措施帶來威脅，企業需多加留意。

責任編輯：李寶如