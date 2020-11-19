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【Logitech體驗店】Logitech進駐尖沙咀誠品　預告將有更多實體店開幕

商業 18:45 2020/11/19

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Logitech今天在尖沙咀開設全港首間Logitech生活體驗店，涵蓋一系列最新文書設備、色彩產品、以至首次於香港發售的Blue Microphones，同場更設優惠活動。

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Logitech生活體驗店位於尖沙咀星光行誠品生活，店內設置七大主題專區，涵蓋MX系列, Young Series, Blue Microphones, 色玩族系列等暢銷產品。店内除了展示最新產品外，亦提供專業諮詢服務，不論是產品資訊或使用秘訣，都可直接體驗或與店員交流。

Logitech台港澳區總理施前江表示， 透過開設此生活體驗店，品牌能與顧客直接交流，更貼近大眾所需並提供更優質的產品和服務。對於未來發展計劃，他也預告將有更多實體店開幕，並提供更多優先試玩、互動環節及工作坊等活動。

為慶祝開幕，由即日起至11月30日，只需於Logitech生活體驗店内的打卡牆拍照，上傳照片至個人Facebook/ Instagram兼加#LogitechHK，並免費登記成爲LogitechClub會員，即可享三重禮遇，包裝 即場獲送Logitech 限量粉鑽滑鼠墊乙件、專享全場產品9折優惠、以優惠價$199購買Logitech x Dustykid Pebble M350纖薄靜音無線聯名滑鼠。

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責任編輯：蘇穎琪

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