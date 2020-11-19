【ET講股通】國策出台消費股亂舞 專家主持梁耀康幫你揀好股－同場加映答股環節（立即觀看）
恒生指數全日跌187點，收報26356點，大市成交1,319億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指高位調固，美股亦未見明顯升勢，資金續流入個別板塊。
國務院常務會議提出5大刺激消費方向，包括：
- 一、擴大汽車消費；
- 二、促進家電下鄉；
- 三、提振餐飲消費；
- 四、消費下沉至落後城市；
- 五、支持「互聯網+旅遊」發展。
廣汽守7.9元可吸 比亞迪造旗形
汽車股炒上，廣汽 （02238） 升近一成。受國策支持，汽車下鄉，可留意吉利 （00175） 、廣汽，兩者具有新能源車概念，較傳統車企佔優。
廣汽突破下降軌，惟若失守前低位7.9元，短綫持倉宜走貨；相反，該股中長綫前景不俗，只要不跌穿7.9元水平，則可吸納。吉利沿上升軌上揚，只要守穩22元即可，向下支持看19.18元。
比亞迪 （01211） 跌2.4%，造旗形，有機會向上或向下突破，展現新一輪趨勢。在美上市中資電動車股走勢相若，三角形整固快到頭。
小米若守今日低位 望挑選26.7元
家電下鄉方面，市場炒作白色家電，如空調、洗衣機、電熱水爐，智能家電亦會受惠。海信家電 （00921） 相對海爾電器 （01169） 要好，惟估值較高，且先看上升軌能否守住。
JS環球生活 （01691） 亦可留意，且看能否突破17.9元阻力，否則料橫行整固。
小米 （01810） 有IoT產品，亦有望受惠，只要不跌穿今日低位，料挑戰26.7元。
刺激餐飲消費 頤海突破下降軌
味千 （00538） 大升17.4%，惟基本面欠理想，炒餐飲股宜揀九毛九 （09922） 及頤海 （01579） ，當中又以頤海秤先。頤海突破下降軌，若失守87.1元止蝕。
物流股中通快遞 （02057） 業績差過預期，股價下跌，不建議現時買入。
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