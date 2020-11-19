  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】國策出台消費股亂舞　專家主持梁耀康幫你揀好股－同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:29 2020/11/19

分享：

恒生指數全日跌187點，收報26356點，大市成交1,319億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指高位調固，美股亦未見明顯升勢，資金續流入個別板塊。

國務院常務會議提出5大刺激消費方向，包括：

  • 一、擴大汽車消費；
  • 二、促進家電下鄉；
  • 三、提振餐飲消費；
  • 四、消費下沉至落後城市；
  • 五、支持「互聯網+旅遊」發展。

廣汽守7.9元可吸  比亞迪造旗形

汽車股炒上，廣汽 （02238） 升近一成。受國策支持，汽車下鄉，可留意吉利 （00175） 、廣汽，兩者具有新能源車概念，較傳統車企佔優。

廣汽突破下降軌，惟若失守前低位7.9元，短綫持倉宜走貨；相反，該股中長綫前景不俗，只要不跌穿7.9元水平，則可吸納。吉利沿上升軌上揚，只要守穩22元即可，向下支持看19.18元。

比亞迪 （01211） 跌2.4%，造旗形，有機會向上或向下突破，展現新一輪趨勢。在美上市中資電動車股走勢相若，三角形整固快到頭。

小米若守今日低位  望挑選26.7元

家電下鄉方面，市場炒作白色家電，如空調、洗衣機、電熱水爐，智能家電亦會受惠。海信家電 （00921） 相對海爾電器 （01169） 要好，惟估值較高，且先看上升軌能否守住。

JS環球生活 （01691） 亦可留意，且看能否突破17.9元阻力，否則料橫行整固。

小米 （01810） 有IoT產品，亦有望受惠，只要不跌穿今日低位，料挑戰26.7元。

刺激餐飲消費  頤海突破下降軌  

味千 （00538） 大升17.4%，惟基本面欠理想，炒餐飲股宜揀九毛九 （09922） 及頤海 （01579） ，當中又以頤海秤先。頤海突破下降軌，若失守87.1元止蝕。

物流股中通快遞 （02057） 業績差過預期，股價下跌，不建議現時買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰滙豐、思捷、友邦、維他奶、騰訊︰立即觀看

頤海國際（01579） 九毛九（09922） 味千(中國)（00538） 中通快遞—SW（02057） 小米集團－W（01810） JS環球生活（01691） 海爾電器（01169） 海信家電（00921） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）