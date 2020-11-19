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【英國脫歐】三大議題仍未解決　下周一為雙方貿易協議限期

環球政經 18:16 2020/11/19

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繼英國宣布退出歐盟後，一直未能和歐盟達成脫歐後的貿易協議；美媒周三（１８日）報導指，據歐盟高官的消息，雖然雙方在主要議題上仍存分歧，但正爭取當地下周一取得突破。

消息指，下周一（２３日）為雙方協議的實際限期，加上歐盟需時把協議文件翻譯２３個國語言，否則逾時將遭法律檢控；又指在三大議題上英國是否決定讓步成未知之數，或最終未能達成共識。除了捕魚權外，還有在商業競爭方面，如英國的勞工及環境能否達致歐盟水平，以及違反整體的懲罰等仍未有定案。

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目前能否及時翻譯文件成為迫切的技術問題，若只有英語版本的話，意味一眾歐盟成員國代表及其政府和歐盟議會將簽署非母語的文件，但他們均有權拒絕簽署英語版本的文件，料未來或會構成司法挑戰。

負責脫歐首席談判的歐盟代表巴尼耶將於周五（２０日）和各成員國代表交代進度，英國首相約翰稍後會和歐盟委員會主席萊恩通電；另有消息指，英國和加拿大將達成新的貿易協議，免去雙方在明年１月１日脫歐過渡期結束後徵收關稅，料最快或於當地時間周四公布。

 

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責任編輯：潘曉豐

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