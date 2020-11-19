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【牛津疫苗】長者產生強大免疫反應 無嚴重副作用

環球社會熱點 17:45 2020/11/19

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英國牛津大學疫苗報捷，長者接種後免疫效果強。

全球大流行的新型冠狀肺炎疫情未歇，繼輝瑞、Moderna疫苗後，再有新型肺炎疫苗報捷。英國牛津大學疫苗研發團隊表示，牛津疫苗能在60、70歲的長者群組產生強大免疫反應，效果令人鼓舞。研究發現，志願者注射了牛津疫苗後，沒有嚴重副作用。

牛津大學疫苗的第2期測試涵蓋560名健康成年人，分別來自3個年齡層，包括：18-55、56-79和70歲以上。測試發現，不論在長者還是年輕人身上，疫苗都能激發人體的免疫效果，即使是高危一族、免疫系統較弱的長者，接種後也產生與年輕人相若的反應。測試中，接種者沒有出現不良反應。

【輝瑞疫苗】有效率提升至95% 向FDA申請緊急授權使用【下一頁】

疫苗目前處於規模較大的第3期，亦即最後階段的測試，研究團隊正探討疫苗能否有效阻止人體受病毒感染，預計幾個星期內有初步結果。英國政府已經訂購1億劑牛津疫苗。

目前有3款研發中的疫苗，在第3期測試中有良好的初步結果，包括輝瑞藥廠與德國一間公司合作研發的疫苗、美國生物技術公司莫德納的疫苗，及俄羅斯研發的衛星-V疫苗。

再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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