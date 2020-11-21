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【心賞事成】我要朋友之打搞的藝術

名人薈萃 13:40 2020/11/21

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疫情沒完沒了，在外國的朋友，不知何年何月再相見；就算是同住的家人，也可能忽然要分隔兩地。

惠民（化名）去年得悉公司將要派他駐外工作，本來歡天喜地，打算一家大細過幾年旅居生活。豈料人算不如天算，疫情一來，他拿着工作證匆匆出發，家人的文件卻遲遲未辦妥，轉眼已過了好幾個月單身生活。 

人在異鄉，難免寂寞，嘗試結交新朋友卻不大順利，總是見面一、兩次就沒了下文。惠民來找我，談談如何重新建立社交圈子。「從前你是怎樣結識朋友的？」我問。光是首次見面，我已感到惠民的友善與真誠，很難想像他是個沒有朋友的人。「其實，我近十年都沒識過新朋友。」 惠民說，他的朋友，通通識於微時，當中包括感情要好的老同學，也有一起工作十多年的同事。

「那當初你們是如何成為朋友的？」他在腦海搜索久遠的記憶，忽然好像想到了甚麼︰「其實，我們不是朋友，是戰友。」

這個觀點，很有趣。朋友與戰友，有何分別？

惠民說，戰友就是，一起打拼、合作，爭取某些成果，例如球賽的隊友，工作的拍檔......「那朋友呢？」「err......其實我不太肯定朋友是甚麼......」「如果不用一起打拼，你會如何建立關係？」我問。「照顧對方的需要？請他吃飯？為他做些事？呀......其實我不知道。」他抓破頭。

惠民相信，想交一個朋友，就主動去為對方做些事。那如果反過來，想令別人主動交自己這個朋友，會做甚麼？「嗯......就是不要太needy吧。」「甚麼意思？」「不needy就是不要打搞對方。」終於聽出關鍵詞，我追問下去。「為甚麼不要打搞？」 「打搞人會把人嚇跑。」

「但你很樂意幫助人，不介意對方needy。幹嗎反過來，自己就不可以？」「因為不打搞別人，才是一個負責任的人。」他斬釘截鐵地說。

聽到這裏，疑團解開了。惠民往往主動對朋友釋出善意，但同一時間為了「不打搞別人」，總是擺出「自己活得很好，甚麼都不需要」的樣子。朋友不好意思單向接收他恩惠，又無從回禮，久而久之就不再聯絡。

那天之後，惠民為自己設計了一項功課︰在「不打搞別人」的前提下，盡量讓新朋友了解自己的需要多一點，如自己喜惡、興趣、生活習慣。每次道別時，刻意「留條尾巴讓對方返轉頭」，例如隨口說句「某餐廳你是不是好熟？不如下次去？」或者「你知不知哪兒可訂場打波？我很久沒運動了」，姑且試試，事情會如何發展下去。

數月後，惠民在異鄉建立了幾段有來有往的新友誼，家人的簽證也辦妥了，不日一家團聚。初來步到時的孤獨感，紓緩了不少。完成coaching那天，他向我說謝謝。
我取笑他︰「你不覺得來coaching很打搞我嗎？」他一呆，還我一句︰「當然不會，我付了錢的啊！」然後我們一起笑了。不要怕打搞朋友。交朋友本來就是為了互相打搞。互相需要，互相支援，才是真正的友情。 

原文刊於682期《iMoney Wealth》心賞事成

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撰文 : 黃明樂 「心．導．賞」創辦人。國際教練聯盟（International Coach Federation）之認證教練 。

欄名 : 心賞事成

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