【加薪無望？】調查：香港僱員今年年薪加幅減少　平均薪酬增長2.1%

▲ ECA International調查顯示，今年本港僱員的平均薪酬增長為2.1%。

本港企業受去年社會事件和今年疫情影響，導致本港僱員於2020年薪酬增長亦有下降。據人力資源管理顧問機構ECA International調查顯示，今年本港僱員的平均薪酬增長為2.1%，較去年薪酬增幅（4.0%） 減少近一半。

本港平均薪酬增長幅度有下跌，當中更有五分之二沒有加薪。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，2020年薪酬增長降低不足為奇。而由於疫情對經濟造成破壞性影響，今年本港有40%企業實施薪酬凍結。

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扣除通脹 明年薪酬加幅較低

但他續指，企業對經濟復甦充滿希望。若明年可能推出疫苗，他預測只有25%的公司將持續薪酬凍結措施至2021年，更預計香港2021年薪酬增長將反彈至3.0%，但當中有四分之一僱員將不獲加薪。

然而，考慮到通脹因素（2.4%），僱員於2021年的實質薪酬增長將會相對較低，即撇除通脹率後，實質薪酬增長為0.6%，將是亞太區中最低。

責任編輯：馬意文