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【iBond 2020】iBond創上市新高　專家指通縮閃現無阻iBond闖104元

Hot Talk 17:22 2020/11/19

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經濟專家料本港續陷通縮，惟輝立仍看好iBond可挑戰104元。

政府將於明天（11月20日）公布10月份消費物價指數（CPI），東亞 （00023） 、瑞穗、東方滙理、星展及ING銀行等5位專家，皆不約而同料或連續4個月陷入通縮。星展香港經濟師謝家曦預計，10月份CPI再下跌2%。有專家指，即使通縮閃現，料對iBond （04239） 的債價無大影響，相信未來一兩個月可升至104元的上市新高。

iBond今收報103.3元，升0.2%，創掛牌以來的上市新高，但較本周一（11月16日）輝立暗盤最高曾見104元仍有距離。

iBond銀行退款優惠，可見【下一頁】

輝立：103元以下可加注

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，由於第7批iBond的保證年回報，破天荒由1厘倍增至2厘，受「墊底息」支持，且料未來一兩個月市場逐漸消化沽壓，當沽貨高峰期過後，新債可重上高位。陳英傑補充，通縮相信只屬短暫現象，建議在103元以下不妨加注iBond，預計未來一兩個月可反覆挑戰104元新高，短炒長揸皆合適。

東亞首席經濟師鄧世安表示，本港新近公布第3季GDP，就算經濟數據按季度有所改善，最壞情況已過去，但在新冠肺炎重創下，相信全年仍陷萎縮。再者，受疫情及國泰 （00293） 等大裁員所累，市場亦緊盯當本月底「保就業」計劃完結會否有新一輪炒人潮，市傳重災區是旅遊業等，失業率高企下，難免令消費疲弱，今年全年料通脹僅0.8%。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰補充，各界亦聚焦下周三（25日）施政報告，港府會否有新一輪紓困措施，變相令通脹續有下行壓力。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : iBond 2020

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