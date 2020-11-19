【拜登勝選】支援快將破產州份 拜登望共和黨人通過增撥援助方案

早前宣布在大選中獲勝的拜登，希望共和黨國會議員在特朗普卸任後，願意增撥款項，支援因應對疫情而面臨破產危機的州份。

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民主黨提出一項涉及2萬2千億美元的抗疫援助方案，遭共和黨人拒絕。拜登在出席一個前線醫護人員視像會議時，發表演說表示不滿共和黨國會議員拒絕民主黨有關援助方案。他不點名批評特朗普指，目前多個州份快將破產，成千上萬的人被解僱，但「對面陣營的一名領袖」表示就讓這些州份破產，批評這不是負責任的態度。

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他寄望共和黨人只是因為擔心遭特朗普報復，才反對方案，希望特朗普離任後，他們會願意拯救居住的社區，並揚言一月上任後，首要工作是處理撥款開支。

拜登又表示，因為未獲確認為總統當選人，所以目前未能接觸聯邦政府關於新冠疫苗如何分發等資訊。多個包括美國醫院協會、美國醫學會等的醫療團體已經發表公開信，要求特朗普政府與拜登分享新型冠狀病毒的關鍵資料，以便拜登部署上任後的抗疫政策。

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