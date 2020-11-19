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【港股追蹤】維他奶中期純利升近3成 全日仍遭洗倉跌6%失30元

環球政經 18:30 2020/11/19

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維他奶（00345）公布，截至9月底錄得6.72億元純利，按年升26%，主要是因為公司加強對內地及香港市場的成本監控，加上獲政府就疫情發放的僱員補貼。期內經營溢利按年升29%，中期息按年持平，派3.8仙。今日維他奶跌6.1%，收報29.95元，曾下試29.75元，創月內低位。

受疫情影響，4月份的收入偏低，加上各市場均受封鎖以及出行限制措施所影響，使上半年收入跌6%至44.1億元，但內地業務自5月起復甦並錄得增長。而本港業務受到疫情及社會運動影響，令服務學校小食部的維他天地生意大受打擊，便利店銷售亦同受影響。但因有政府補助及部分原材料的不利價格，抵消有關影響，毛利率維持於55%。集團指，下半年會繼續保持警覺，疫情能否受控將成香港業務的復甦關鍵；內地疫情若不再爆發，料業務將出現強勢反彈。

【小米1810】紅米Note系列全球銷量破1.4億部 小米全日大升5%  詳情請看[下一頁]

維他奶執行主席羅友禮於網絡中期業績發布會上表示，在中國業務方面，隨著中國疫情改善，下半年度集團將逐步回復原有投資計劃，如在廣告及宣傳方面的投資，繼續建立「維他奶」及「維他」兩個品牌價值，而集團位於東莞的新生產廠房已於今年８月順利投產，提供額外產能以支持業務增長。

他指出，最近集團「維他奶」品牌推出全新「健康加法」豆奶產品，有全新包裝及五款口味，當中包括高蛋白及無添加糖口味。集團行政總裁陸博濤指出，現時集團電商業務佔中國地區收入佔比約10％，形容相關業務快速增長，在中國業務方面，下半年集團亦會加大在線上方面的投資，以支持其線上銷售業務。

首席財務總監劉建成表示，預期下半年人民幣匯率走勢穩定，亦強調集團中國業務為天然避險，因中國業務的原材料均在當地採購，匯率波動影響不大，而糖的成本於今年上半年錄得升幅，但預期下半年價格將回落至每噸5,600至5,700元人民幣，估計今年下半年奶粉價格將回落。

【海通6837】涉嫌協助國企違規發債　海通證券被調查股價急挫  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 維他奶國際（00345）

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