  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屋邨網紅】每個人都是頂級銷售員

名人薈萃 17:15 2020/11/21

分享：

自小讀書都不夠聰明，還記得中五會考的時候只有1分，完全沒想過自己會讀大學，中五畢業後就出來社會工作，曾經做過很多行業的銷售員、茶餐廳水吧等等。但更想不到的是，在多年後的今日，我竟然可以踏足大學教室的演講台上，向大學生分享自己直播帶貨的實戰經驗，這全因有朋友邀請我到樹仁大學做分享嘉賓。
在香港我也算是比較早用直播這個方式去介紹產品，但比起內地的網紅，卻是慢了幾年，這段時間有很多體驗，邊行、邊跌、邊碰、邊改。

當日我把自己很多經歷跟學生們分享，其中有一點令我印象最深刻，就是教授問我：「如果學生畢業後想創業應該如何起步？」我當時的回答是，無論任何人，在創業之前都必須先到實體店做銷售員，吸收最少1年的銷售經驗，了解如何將產品推銷出去，從中學習最強的銷售技巧，然後再向自己想創業的夢想進發。

何解？因為我認識很多老闆們，都是一個頂級的銷售員，假設你是一個餐廳老闆，如果沒有很好的銷售技巧，又如何把你的菜式推介給食客呢？如果你是賣電子產品的話，你也需要清楚產品的優點，再重點地將客人想要的優點介紹給消費者。其實好多人都很怕推銷產品，但我常常用一個例子作比較，如果今天你去了一間餐廳覺得很好吃，你會很自然地介紹給身邊的朋友，其實你已經在做推銷，所以推銷並不可怕，只怕沒有好的銷售技巧！

實體店的銷售員，可以學到人與人之間的溝通技巧，可以在身邊的同事身上學到強而有力的銷售技巧。無論將來創業是銷售產品，還是提供服務，那怕是室內設計，還是健身教練，都是要把自己的產品或服務推銷出去，所以當你想創業之前，請先把自己鍛鍊成最強的銷售員。

原文刊於682期《iMoney Wealth》屋邨網紅

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
 
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 鞋佬（陳胤華） 一直以來靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我是鞋佬！

欄名 : 屋邨網紅

相關文章

直播帶貨將成娛樂節目？
2020/11/07
直播帶貨將成娛樂節目？
需保障個人資料私隱
2020/11/14
需保障個人資料私隱
母乳性黃疸
2020/11/14
母乳性黃疸
我要朋友之打搞的藝術
2020/11/14
我要朋友之打搞的藝術

最新專欄文章 更多

【屋邨網紅@iM網欄】最強的銷售員 會考只有1分
2020/11/16
【屋邨網紅@iM網欄】最強的銷售員 會考只有1分
【屋邨網紅@iM網欄】直播帶貨 新的娛樂節目！
2020/11/09
【屋邨網紅@iM網欄】直播帶貨 新的娛樂節目！
【屋邨網紅@iM網欄】網紅背後 團隊的重要性
2020/11/02
【屋邨網紅@iM網欄】網紅背後 團隊的重要性
【屋邨網紅@iM網欄】 友共情不變 朋友是追逐成功的好幫手
2020/10/26
【屋邨網紅@iM網欄】 友共情不變 朋友是追逐成功的好幫手
【屋邨網紅@iM網欄】貼地易入屋 人人都是帶貨網紅
2020/10/19
【屋邨網紅@iM網欄】貼地易入屋 人人都是帶貨網紅
創業 網紅

上一篇文章

【旅遊氣泡】未實施先剎停 旅遊氣泡延遲兩星期

下一篇文章

【新冠肺炎】疫情反彈 今日初步陽性個案逾60宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂