【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」

螞蟻集團上市觸礁已是不爭事實，而正當大家仍在揣測螞蟻何時能捲土重來，市場眾說紛紜，有的指最快半年就能重啟上市。不過，也非一面倒看好，甚至有專家直言螞蟻將無法再上市。

中國資深房地產專家、劉全戰略研究中心負責人劉全近日就斬釘截鐵的說：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」

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他在其微信眾號發表以「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」為題的文章，指金融是國之重業，是社會經濟發展的命脈，與民眾的切身利益息息相關。對於任何影響及威脅到金融市場發展的企業或個人，必須要依法查處，確保金融市場平穩發展。當前很多互聯網企業打着科技旗號，大舉開展發放貸款、吸收存款等金融業務，因為缺少健全的法律法規及相關金融監管機制，容易引發金融系統風險。

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劉全還指出，金融科技發展愈快，積累的金融風險就愈大。直言金融科技是一把雙刃劍，如果利用好能促進經濟發展，用不好有可能引起金融系統風險。金融科技並沒有改變金融的本質，要依法將金融主體的經營行為納入統一監管，遵循同等的業務規則和風險管理要求。互聯網企業披著科技外衣，實質上從事金融業務必須要依法清理。

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文中可見劉全的評論嚴苛，因而亦引起網友的兩極反應。有網友表示，「馬雲的螞蟻集團已經無法上市，看到這個，我放心了。政府監管這次太到位了」，也有網友質疑，「作者的螞蟻集團已經不可能上市的標題，純粹只是刷存在感」。

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記者：張以正