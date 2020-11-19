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料2022年世界回復正常 瑞信望標普500指數明年底達4050點

環球政經 15:31 2020/11/19

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受疫情拖累，標普500指數曾於今年3月一度重挫。有瑞信策略師認為，在新冠疫情後全球逐漸恢復常態，有望標普500指數明年再上漲12%，而隨著疫苗研發傳來好消息，投資者亦開始回歸價值股。

軟銀年內出售800億美元資產　孫正義：為「最糟情況」做準備下一頁

瑞信預料，美股的基準指數將於明年底達4050點。以Jonathan Golub為首的分析師撰寫報告提到，他們被迫不強調近期，而將重點放在回歸更正常的世界後。瑞信高配在科技、金融和醫療保健板塊，對周期性股票預計保持中性，低配在非周期性板塊。

【美股焦點】疫苗樂觀氣氛轉淡　美股周二開市轉跌下一頁

另外隨著疫苗研發傳來好消息，投資者開始回歸價值股。美國有份研發新冠疫苗的藥廠輝瑞，日前公布疫苗最終測試報告， 指疫苗有效率達百分之95，稍高於另一藥廠莫德納公布初步測試的百分之94.5，並將在幾周內向美國監管機構申請緊急授權。有關消息激發投資者對全球經濟重新開放轉變為樂觀。

消息又利好美股早段表現，但受制於投資者對疫情惡化的憂慮，加上相繼推出嚴格封鎖措施引發沽盤，早段升幅全部蒸發，之後更倒跌。

瑞信分析師又表示，展望2022年病毒將成為消退的回憶，經濟發展強勁但在減速，收益率曲線更加陡峭，波動率更低，而對周期性板塊的輪動基本也結束。

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撰文 : 林展鋒

美股 股票 金融 標準普爾500指數 美國
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