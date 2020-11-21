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【港股追蹤】轉戰舊經濟 首選地產公用股？

股樓投資 14:35 2020/11/21

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港股之中，劉紹文，滙豐（00005）金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，覺得地產、公用股「有得諗」，皆因兩個板塊有息可收，符合「大水勁灌」和超低息長期化的環境。「如想平衡投資組合的風險和股息收入，舊經濟價值股應已屆吸納之時，尤其當經濟明確復甦，投資信心回復時，在接近零息的環境之下，高息股將會再受追捧。」他說。

先看公用股，目前股息率確實回復至吸引的水平，如中電控股（00002）今年預測息率為4.2厘，另電能實業（00006）及長江基建（01038）更多達6厘息，適合好息一族。

而地產股多少跟地產市道有關，在流動性充裕之下，作為風險資產之一的房地產，自然表現不會差，也支撑了地產股的表現，截至周二中午，板塊平均跌幅為12%，表現跑贏本地銀行和房託基金，主要多得樓價硬淨所致。
滙豐早前發表報告，估計下半年發展商銷售表現較好，盈利可見性會較收租股高，主要因入帳表現強勁，持續低息環境及寬鬆貨幣政策亦有利支撑樓市，發展商中推薦新鴻基地產（00016）、新世界發展（00017）和信和置業（00083），給予「買入」評級。

中資股方面，剛起步的內銀板塊該屬於考慮之列，因估值可謂最低殘，四大國有銀行的預測市帳率只有0.4倍至0.6倍，預測息率可達7厘，若明年恒指目標看28660點，作為重磅藍籌股，內銀股理應要發力才對。

根據市場分析，第三季內銀股的業績沒預期差，首三季整體銀行純利按年倒退8.1%，跌幅較上半年有所收窄，而且券商開始憧憬未來內銀股的基本面會改善，如業績受貸款重新定價已趨向尾聲，料淨息差環比轉向穩定，而淨息差對純利的影響，在明年有望由負轉正，並且推動利潤回升。

此外，隨着中國經濟復甦，一般企業盈利增長，有助銀行資產質素進一步提升，減輕往後撥備計提的壓力。由於之前內銀股的估值已反映了極度悲觀的因素，只要基本面稍為改善，估值修復的空間可以很大。

原文刊於682期《iMoney Wealth》封面故事

 

撰文 : 林衞、柯慧琳 記者

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