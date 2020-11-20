  • 28°C
香港時間 : 20201120日 (五) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易業績】網易績後急升逾5% 上季經調整利潤37億元勝預期（第四版）

新經濟追蹤 14:05 2020/11/20

分享：

網易公佈第三季度業績，經調整利潤錄得37億元人民幣，勝市場預期。

網易 （09999） 公佈第三季度業績，收入按年增長27.5%至187億元（人民幣，下同），非公用會計準則持續經營淨利潤為37億元，勝預期，惟按年、按季分別跌22%、30%。網易績後高開近3.7%，開報139元。截至午後2時，網易升幅擴大至5.8%，報141.9元，成交逾9億元。

收入方面，網易上季在線遊戲服務淨收入按年增長2成至139億元，有道淨收入按年增長159%至8.96億元，創新及其他業務淨收入則按年增加42%至39億元。

網易首席執行官丁磊表示，《荒野行動》、《第五人格》均在日本取得不俗成績，冀未來在歐美等市場也取得成功，接下來會推出《哈利波特︰魔法覺醒》等針對全球市場的新遊戲。他又指，對全球遊戲市場依然非常樂觀，日前發售的Playstation 5被搶購一空，印證疫情後在家娛樂互動性遊戲參與度提升，相信遊戲行業未來仍有上行空間。

銷售及市場費用倍增

網易指，即將推出的新品包括《黑潮之上》、《幻書啟世錄》、《天諭》手遊、《無盡的拉格朗日》、 《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings： Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神：不朽》和《寶可夢大探險》等。其中，《天諭》手遊等多款遊戲將在春節前發佈。

網易上季營業費用按年增長55%，錄得70億元，其中銷售及市場費用更按年倍增，錄得34.4億元。事實上網易在9月已預告，為把握國內在線教育快速增長的窗口契機，有道顯著增加了銷售及營銷投入，或影響公司利潤表現。首席財務官楊朝軒表示，現時正是投資有道的合適時機，籍此擴大用戶規模、擴大市佔，相信長遠投資可獲可觀回報。

網易云音樂付費用戶、付費率改善

楊朝軒又指，雖然網易雲音樂的毛利率、經營利潤率仍然是負數，但已有所收窄，相信業務正朝著有利的方向發展，因版權引進費用將更加合理、網易雲音樂也會推廣更多原創音樂。他預期，2至3年後中國綫上音樂市場有利可圖，網易雲音樂付費用戶、付費率均有增長，未來有可能循著社交等方向探索更多變現模式。

網易第三季度將派發股息每股美國存託股（ADS）0.195美元，即每股普通股0.039美元（0.3港元）。

（第二版更新管理層評論及美股盤前股價；第三版更新美股股價；第四版更新績後港股股價表現）

相關文章：

【恒指季檢】國指9家股份換馬　網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」

【雙11】網易電商狠批「雙11僅銷售數字狂歡」　退出雙11反被指另類營銷？

編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 網易（美：NTES） 網易－S（09999）

上一篇文章

【業績】旺旺上半年多賺2成　富瑞給予「持有」評級（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】德琪醫藥6996半日升2.7%一手賺240元 「中國將成美國後第二個世界藥房」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】德琪醫藥6996追揸沽攻略　券商：升幅約一成
【新股IPO】德琪醫藥6996追揸沽攻略　券商：升幅約一成