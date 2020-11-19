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【網易業績】網易上季經調整利潤37億元勝預期 美股盤前升1%

新經濟追蹤 16:40 2020/11/19

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網易公佈第三季度業績，經調整利潤錄得37億元人民幣，勝市場預期。

網易 （09999） 公佈第三季度業績，收入按年增長27.5%至187億元（人民幣，下同），非公用會計準則持續經營淨利潤為37億元，勝預期，惟按年、按季分別跌22%、30%。網易美股盤前升1%。

網易港股績前跌1.3%，今日收報134.1元，成交7.4億元。

收入方面，網易上季在線遊戲服務淨收入按年增長2成至139億元，有道淨收入按年增長159%至8.96億元，創新及其他業務淨收入則按年增加42%至39億元。

同時，網易上季營業費用按年增長55%，錄得70億元。

網易表示，即將推出的新品包括《黑潮之上》、《幻書啟世錄》、《天諭》手遊、《無盡的拉格朗日》、 《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings： Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神：不朽》和《寶可夢大探險》等。其中，《天諭》手遊等多款遊戲將在春節前發佈。

網易第三季度將派發股息每股美國存託股（ADS）0.195美元，即每股普通股0.039美元（0.3港元）。

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 網易（美：NTES） 網易－S（09999）
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