【網易業績】網易上季經調整利潤37億元勝預期 美股盤前升1%

▲ 網易公佈第三季度業績,經調整利潤錄得37億元人民幣,勝市場預期。

網易 (09999) 公佈第三季度業績,收入按年增長27.5%至187億元(人民幣,下同),非公用會計準則持續經營淨利潤為37億元,勝預期,惟按年、按季分別跌22%、30%。網易美股盤前升1%。

網易港股績前跌1.3%,今日收報134.1元,成交7.4億元。

收入方面,網易上季在線遊戲服務淨收入按年增長2成至139億元,有道淨收入按年增長159%至8.96億元,創新及其他業務淨收入則按年增加42%至39億元。

同時,網易上季營業費用按年增長55%,錄得70億元。

網易表示,即將推出的新品包括《黑潮之上》、《幻書啟世錄》、《天諭》手遊、《無盡的拉格朗日》、 《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神:不朽》和《寶可夢大探險》等。其中,《天諭》手遊等多款遊戲將在春節前發佈。

網易第三季度將派發股息每股美國存託股(ADS)0.195美元,即每股普通股0.039美元(0.3港元)。

