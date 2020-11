【網易業績】網易上季經調整利潤37億元勝預期 網易績後升逾3%（第三版）

▲ 網易公佈第三季度業績,經調整利潤錄得37億元人民幣,勝市場預期。

網易 (09999) 公佈第三季度業績,收入按年增長27.5%至187億元(人民幣,下同),非公用會計準則持續經營淨利潤為37億元,勝預期,惟按年、按季分別跌22%、30%。網易績後高開近3.7%,開報139元。

收入方面,網易上季在線遊戲服務淨收入按年增長2成至139億元,有道淨收入按年增長159%至8.96億元,創新及其他業務淨收入則按年增加42%至39億元。

網易首席執行官丁磊表示,《荒野行動》、《第五人格》均在日本取得不俗成績,冀未來在歐美等市場也取得成功,接下來會推出《哈利波特︰魔法覺醒》等針對全球市場的新遊戲。他又指,對全球遊戲市場依然非常樂觀,日前發售的Playstation 5被搶購一空,印證疫情後在家娛樂互動性遊戲參與度提升,相信遊戲行業未來仍有上行空間。

銷售及市場費用倍增

網易指,即將推出的新品包括《黑潮之上》、《幻書啟世錄》、《天諭》手遊、《無盡的拉格朗日》、 《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神:不朽》和《寶可夢大探險》等。其中,《天諭》手遊等多款遊戲將在春節前發佈。

網易上季營業費用按年增長55%,錄得70億元,其中銷售及市場費用更按年倍增,錄得34.4億元。事實上網易在9月已預告,為把握國內在線教育快速增長的窗口契機,有道顯著增加了銷售及營銷投入,或影響公司利潤表現。首席財務官楊朝軒表示,現時正是投資有道的合適時機,籍此擴大用戶規模、擴大市佔,相信長遠投資可獲可觀回報。

網易云音樂付費用戶、付費率改善

楊朝軒又指,雖然網易雲音樂的毛利率、經營利潤率仍然是負數,但已有所收窄,相信業務正朝著有利的方向發展,因版權引進費用將更加合理、網易雲音樂也會推廣更多原創音樂。他預期,2至3年後中國綫上音樂市場有利可圖,網易雲音樂付費用戶、付費率均有增長,未來有可能循著社交等方向探索更多變現模式。

網易第三季度將派發股息每股美國存託股(ADS)0.195美元,即每股普通股0.039美元(0.3港元)。

(第二版更新管理層評論及美股盤前股價;第三版更新美股股價)

相關文章:

【恒指季檢】國指9家股份換馬 網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」

【雙11】網易電商狠批「雙11僅銷售數字狂歡」 退出雙11反被指另類營銷?

編輯:陳健婷