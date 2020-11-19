【薪酬調查】本港明年實際加薪0.6%亞太最低　10大亞太地區加薪幅度一覽

本港經濟受新冠肺炎影響，最新失業率仍維持6.4%的高位。有人力資源管理顧問機構今（19日）發表「薪酬趨勢調查」報告，預料香港明年薪酬將增加3%，惟扣除，實際加薪只有0.6%，增幅為亞太地區中最低。

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【薪酬調查】8大行業人工較10年前加了多少？ 有行業10年後人工中位數增近一倍【下一頁】

ECA International在今年8至9月收集了以來自68個國家，共370家跨國企業的數據，統計今年的薪酬增長及機來年的薪酬預測。報告顯示，本港僱員今年的平均薪酬增長為2.1%，較2019 年4%的增幅減少一半，當中更有五分之二的僱員被凍薪。

報告預測，明年本港的薪酬增長將反彈至3%，惟考慮2.4%的通脹後，實質薪酬增長只有0.6%，屬亞太地區中最低，但估計明年香港企業會凍薪的數量會大幅下降，將只有25%的公司會在明年持續凍薪。

至於其他亞太地區，報告指亞太區所有地區的薪酬增長均較低，平均為3.2%。預料明年將出現復甦，平均將加薪4.3%，扣除2.4%通脹水平後，為1.7%，遠高於全球平均水平的0.5%。

報告預計，明年加薪幅度最大的亞太地區為印尼，實質薪酬的增幅料為3.8%較今年的2.6%為高。其次為泰國和新加坡，預計明年僱員實際加薪2.7%。另外，報告亦預期中國明年的實際加薪為2.3%。

2021年亞太區10大實質薪酬預測增長排名

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責任編輯：楊子瑩