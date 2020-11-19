波蘭匈牙利否決歐盟預算案 恐「法治機制」不利申請撥款

▲ 波蘭、匈牙利和斯洛文尼亞否決歐盟預算案，旨在迫使歐盟撤回「法治機制」的撥款標準，或影響發放新冠肺炎紓困基金。

受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，歐盟未來7年的撥款預算可望增至1.8萬億歐元（約16.56萬億港元），當中包括7,500億歐元（6.9萬億港元）的新冠肺炎紓困基金。歐盟本周開會商議表決未來7年的預算案，會上波蘭、匈牙利和斯洛文尼亞三國投反對票，令預算案無法通過，或延遲各國急需的新冠肺炎紓困基金。

這場巨大的博弈跟最近新加入的「法治機制」（rule of law mechanis）有關。在歐洲議會幾個主要黨團及不少成員國的要求下，歐盟在預算撥款上加入「法治機制」，如果有成員國被認為法治、民主政制、自由、司法獨立等方面，違反歐盟的民主自由價值觀，除了現時一些制裁措施，例如暫停成員國在政策決策的投票權，還可以停止向那個成員國撥款。

波蘭和匈牙利都是由蘇聯時代共產政權慢慢步向民主的國家，在「民主自由」的價值觀上，跟西歐傳統民主國家有差距，難免出現爭拗。

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現時新加入的「法治機制」準則，變相以撥款資助牽制這些國家，故波蘭、匈牙利等才希望趁否決預算案，籍此逼歐盟收回相關標準。

英國廣播公司（BBC）分析認為，波蘭對歐盟缺乏信任。波蘭目前是接受歐盟撥款最多的國家，但它準備阻止歐盟的新預算。因為波蘭認為這次否決後該國可等一年，待新的解決辦法出爐，但長期受債務困擾的南歐國家可能熬不住。

另有分析指，波蘭此舉逼歐盟撤回「法治機制」的機會接近零，因為當日有很多成員國贊成、以及歐洲議會強烈要求下，才會通過，而北部成員國，例如芬蘭、瑞典和荷蘭，就這個條款，立場強硬。波蘭傳媒報道，波蘭政府亦打定輸數，現時只尋求可再沖淡該條款。

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責任編輯：葉芷樺

