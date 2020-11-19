【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 凡仙傳奇：「他心通」

「他心通」，佛教的六神通之一，能知世間眾生心所想、心所念。

凡仙不覺得他有「他心通」的能力，但他可與毛孩溝通，也可以與靈體溝通。憑藉這特殊能力義務幫助過不少朋友，大家都覺得他是都市「義」靈。

但他第一次察覺自己擁有這能力，卻不是一個愉快的經驗。



十多年前，盛夏。

凡仙剛搬到新居沒幾天，便被指派出差兩週。他是單身貴族，把兩隻貓咪交托給朋友便趕忙離去。

兩週後拖著行李回來。打開門：「Shit! 」

外面38度大熱天，家裡卻是涼涼的。「肯定是出差前沒關掉冷氣，這個月的電費必吃掉我一大截的薪水。」 凡仙甚是心疼。

但查看一圈後，卻是什麼電器也沒開着，那涼氣還把牆壁都冷卻下去。

晚上朋友把貓貓送回來，凡仙悠悠閒閒的抱著兩隻貓咪，享受著「免費冷氣」 看電視，卻發覺牠們不約而同的抬頭忘著客廳同一個天花板角落。

當時的凡仙，只能看到出現在他附近，實像的靈體，也沒有與動物或與靈體溝通的能力，因此也不懂得問貓貓牠們看到了什麼。

他耐心的觀察了兩天，貓貓還是看著同一個方向。他也覺得奇怪，明明新居不是凶宅，但第六感總覺是有些「什麼」在家裡，在那個角落。他當然不喜歡第三者留在他的家，但他不知道應該怎樣做。

想了幾天，凡仙終於想出給辦法來。

聽説辦完白事（喪事）的人，會用嘈吵的聲音，嚇走牛鬼蛇神。凡仙心生一計，買了一大堆大刀、小刀、菜刀、牛肉刀，下班後馬上回家，打算仿效同一方法，把家裏的「第三者」嚇走。

回到家，他馬上丟下外套，鬆開領帶，捲起白衫袖，在廚房把所有買回來的刀刃放進洗滌槽清洗。

廚房還是陰陰涼涼的，自來水稀裡嘩啦。

忽然，洗滌槽上方釘得死緊的廚刀架不知怎的，一邊的螺絲就松掉了，整個廚刀架往另外一邊傾側，砰的一聲，大力撞上洗滌槽邊。

凡仙被這場景嚇呆了。

他正專心想著這應該可以把它/它們趕走，似乎馬上便收到一個很明顯的回應，像是說：「我/我們知道你在想什麼！」

而且凡仙立刻也感應到，在家裡，這一刻，有他看不見的靈體與他共處，而且，不止一個。

凡仙一向對看不到的「東西」不覺得害怕，但這強力的「認知」感，卻是他沒始料不及的。

呆了一會，凡仙下一刻感到的，卻是生氣。

「我的家，豈可以讓你說來就來，還賴著不走？！」

凡仙氣憤地拿起那堆大刀小刀，用力摔回洗滌槽，再摔﹑又再摔。

大刀小刀擲回洗滌槽的聲音很響，但他還嫌聲音不夠亮，不夠強，不夠嘈雜。他邊扔邊大聲用髒話大罵那些「東西」，越罵聲音越大，把他人生聽過的所有粗言穢語全都喊出來了。

慢慢的，屋子回暖了，他也感覺到，家裡安靜了，又回到只有他一個人兩隻貓的空間。

他停了下來，抬起頭大笑。他勝了！

然後，他看到對面一家的廚房裡，把眼睛瞪得老大的菲傭，正丟了手上拿著的湯勺奔竄出廚房。

這之後，凡仙便慢慢開始認識和懂得運用自己的能力。但每次回想這經歷，他都心有餘悸。

他也從中深深領悟到：「有很多事雖然沒說出口，但不代表只有你自己知道。心存歪念，冥冥中總會有被察覺，會被揭發的一刻。」

▲ 張有法 老師水墨作品

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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