【新股IPO】德琪醫藥6996明日掛牌  上限定價 暗盤一手賺610元

德琪醫藥（新上市編號：06996）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤最高曾升至20.5元，較招股價18.08元升13%，低見18.26元，暗盤收市報19.3元，升6.75%，每手500股計，一手帳面賺610元。

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此外，德琪公開發售錄得263.76倍超額認購，以招股上限18.08元定價，每手500股，中籤率為20%；高盛及摩根大通為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

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該股是次集資所得，其中41%將分配予集團的核心產品；25%將用於為集團其他四個臨床階段候選藥物提供資金；9%用於管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗；14%用於擴大其研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動；餘下1%及10%分別用於資本開支及一般公司用途。

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記者：張以正