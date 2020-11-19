【美國疫情】紐約市關閉公立學校 110萬學生在家上課

▲ 紐約市公立學校重開未夠兩個月，因應新冠肺炎疫情持續宣布再次關閉。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國新冠肺炎確診死亡人數突破25萬。紐約市公立學校重開未夠兩個月，周三（18日）宣布再次關閉，110萬名學生要留在家中上課。紐約市長白思豪警告，公立學校會維持關閉，直至紐約的7日平均確診率回落至3%以下。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周三宣布，由於紐約市過去7日的平均確診率達3%，紐約市公立學校於周四（19日）起暫時關閉，以應對新冠肺炎疫情惡化的情況。紐約市擁有美國最大的公立學校系統，有1,800間公立學校及110萬名學生受影響。

紐約市於9月底重開學校，不足兩個月就要再次關閉學校。白思豪指出，當局會因應7日平均確診率作為準則，回落至3%以下才會安排復課。他估計如紐約市要達到上述的水平，料要直至12月甚至更遲才可重新開放學校。

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除了紐約市，芝加哥、費城、波士頓等地已推遲今個學年重新開放學校的計劃。德州、肯塔基州、猶他州等多個州分，在重新學校後也要再次宣布暫時關閉。

學校暫時關閉的決定再次引起爭議，不少家長因要照顧留在家中學習的子女，未必可外出工作。有非牟利兒童組織更批評，學校關閉會破壞學生的日常生活及家長的工作能力，對脆弱的學生家庭造成打擊。

責任編輯：鄭錦玲