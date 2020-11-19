【舊時香港】AIA推香港摩天輪AR App 實境重現維港今昔景色

香港摩天輪及AIA Vitality公園推出全新AR體驗應用程式，透過AR實境技術，應用程式會以沉浸方式的視覺效果，呈現1890年代及1960年代的維港景色，讓遊客隨著摩天輪的轉動觀賞維多利港昔日的風光。現時應用程式正式推出，可於iOS及Android免費下載。

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是次應用程式是由香港摩天輪的營運者The Entertainment Corporation Ltd (TECL)和一班技術專家共同開發而成，從三個不同的角度遊覽香港，分別為香港開埠之初(1980年代至1920年代)、轉變中的城市(1960年代至1980年代)及國際大都會。訪客在乘坐摩天輪時，不但可飽覽維港兩岸過去的360度原貌，而且欣賞現今維港的風光。

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責任編輯：潘曉豐