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Twitter 任命著名黑客Peiter Zatko 為網絡安全首席執行官

環球政經 16:15 2020/11/19

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Twitter在今年7月經歷大型的黑客攻擊，令其公司的系統受到嚴重威脅，而為了重整公司的網絡安全，Twitter管理層17日宣佈，決定任命世界知名黑客Peiter Zatko為最新的網絡安全負責人。

【網絡安全】新西蘭證交所連續四日遭黑客攻擊暫停交易：【下一頁

據消息指，Twitter成功從專營網絡付款系統的初創公司Stripe挖角成功，邀得Peiter Zatko的加盟。Peiter Zatko以黑客身份Mudge而為人所認識，同時他在信息安全領域已經有20多年經驗。在招聘消息傳出後，Mudge在個人的Twitter賬戶上表示非常高興能加入Twitter的執行團隊！亦承諾盡力達到使命。

【Fleets分享】類似IG 限時動態? Twitter於全球推新功能Fleets 帖文、影片等24小時後自動消失 :【下一頁

Mudge於90年代成名，分別活躍於黑客團體Cult of the Dead Cow和L0pht Heavy Industries。當時這兩個黑客團體以製作和分發黑客工具而受到高度談論，例如Back Orifice（令黑客可控制受感染的電腦）和L0phtCrack（用於破解密碼的工具），此外他們還是黑客社區獨特文化的推動者，他們分發音樂和雜誌，舉辦會議並在線從事惡作劇和激進主義活動。

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責任編輯：翁嘉陽

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