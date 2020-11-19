  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (四) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元弱勢漸成形　人民幣高歌猛進

宏觀解讀 16:08 2020/11/19

分享：

美國大選及疫苗研發出現突破後，市場不改對美元走弱的觀點，現時離疫苗大規模接種似乎仍有一段長時間，美國疫情肆虐的情況不變，美國政府的財政負擔將會加劇，聯儲局仍無意因疫苗而提早退出寬鬆政策，預期12月可能再度調整買債步伐，為美元帶來下行壓力。另一方面，拜登當選下任總統，國會維持兩院分化局面，但無論如何疫情下只能持續推行刺激政策，拜登加稅主張不太可能實現，財赤加劇不利美元走勢。

人民幣一路高歌猛進，離岸人民幣創下30個月新高6.5321，市場對人民幣樂觀情緒熾熱。拜登當選進一步降低中美貿易戰再開打風險，中國10月份數據穩健，第四季復甦動力持續，與歐美疫情嚴峻，或出現雙底衰退的情況形成強烈對比。近日官媒亦唱好人民幣前景，指出人民幣升值不輕言到頂，暗示人民幣仍有一定升值空間。筆者認為人民幣基本面有升值基礎，但近月升值速度迅速，一旦人民幣升至6.5水平，可能觸發人行新一輪措施減慢人民幣升值速度。另一方面，疫苗研發速度加快，或可能削弱中國增長一枝獨秀的優勢，對人民幣構成回吐壓力，短期人民幣仍有機會重回6.6關口。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 疫苗研發大突破　環球經濟現曙光
2020/11/12
疫苗研發大突破　環球經濟現曙光
外幣滙穗 - 拜登有望入主白宮　人幣轉強邁向6.6
2020/11/05
拜登有望入主白宮　人幣轉強邁向6.6
外幣滙穗 - 疫情惡化美元反彈　人民幣6.7區間波動
2020/10/29
疫情惡化美元反彈　人民幣6.7區間波動
外幣滙穗 - 美元再度受壓　人幣延續強勢
2020/10/22
美元再度受壓　人幣延續強勢
外幣滙穗 - 大選前夕美元低位波動　人行出招遏制人幣強勢
2020/10/15
大選前夕美元低位波動　人行出招遏制人幣強勢
外滙 外滙貨幣 疫情 貿易戰 中國人民銀行 人民幣 美元 中國 美國 美國聯儲局

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌187點　小米倒升半成藍籌股最強（不斷更新）

下一篇文章

【施政報告2020】消息指：政府支援青年到大灣區工作一年　月薪1.5萬至2萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢