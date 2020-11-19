美元弱勢漸成形　人民幣高歌猛進

美國大選及疫苗研發出現突破後，市場不改對美元走弱的觀點，現時離疫苗大規模接種似乎仍有一段長時間，美國疫情肆虐的情況不變，美國政府的財政負擔將會加劇，聯儲局仍無意因疫苗而提早退出寬鬆政策，預期12月可能再度調整買債步伐，為美元帶來下行壓力。另一方面，拜登當選下任總統，國會維持兩院分化局面，但無論如何疫情下只能持續推行刺激政策，拜登加稅主張不太可能實現，財赤加劇不利美元走勢。

人民幣一路高歌猛進，離岸人民幣創下30個月新高6.5321，市場對人民幣樂觀情緒熾熱。拜登當選進一步降低中美貿易戰再開打風險，中國10月份數據穩健，第四季復甦動力持續，與歐美疫情嚴峻，或出現雙底衰退的情況形成強烈對比。近日官媒亦唱好人民幣前景，指出人民幣升值不輕言到頂，暗示人民幣仍有一定升值空間。筆者認為人民幣基本面有升值基礎，但近月升值速度迅速，一旦人民幣升至6.5水平，可能觸發人行新一輪措施減慢人民幣升值速度。另一方面，疫苗研發速度加快，或可能削弱中國增長一枝獨秀的優勢，對人民幣構成回吐壓力，短期人民幣仍有機會重回6.6關口。