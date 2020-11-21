【Mosaic慢慢砌@iM網欄】馬賽克衍生產品 迷你馬賽克

馬賽克的可塑性，超出你的想像，大到建築物，小到一枚戒指，都能見其踪影。我這怕重覆的人，因為馬賽克的變化多端，一直未感厭倦，總覺了解不夠透徹。



迷你馬賽克，是馬賽克的一個衍生產品，特色是……迷你。我在威尼斯學藝時，老師教我們將玻璃切成細小粒粒，然後將它們用火燒熔，玻璃被火軟化，馬上用鉗子拉長成為一條一條玻璃條，最幼的達到不足1mm，看見滋油淡定的同學們，從沒學過玻璃工藝的我真的不知所措，急得一額汗，後來才了解到，同學們都有燒製玻璃的經驗。然後我們就用這些玻璃條來砌成各種圖案。



迷你馬賽克比馬賽克年輕好多，根據考究，其出生地在羅馬的聖梵蒂岡彼得大教堂。大約在十七世紀初，大教堂收藏的大批名畫因為潮濕而腐爛。大家都知道，馬賽克是教堂內常見的藝術，我在参觀聖彼得大教堂時，還專程爬上教堂頂，冒着生命危險觀賞天花板的馬賽克，名符其實觸目驚心！



教堂管理人員對比損壞的名畫和千年完好的馬賽克，靈機一觸，開始研究如何用馬賽克來妨製名畫。一七二七年，梵蒂岡開設了馬賽克工作坊，而且還配有馬賽克學校。由於馬賽克是閃爍反光的，他們就研發出一種不反光，不易碎的類似玻璃的物質，稱「 enamel」，據傳當時的顏色多達二萬多種。但在二百年內，梵蒂岡一直保守這種物料的製作秘方。



直至十八世紀中後葉，梵蒂岡才將所有珍藏的畫作，用 enamel 複製完成。記得我是在馬賽克大會上聽到朋友說這個故事，當時已参觀過梵蒂岡博物館，我和大部份参觀者一樣，看過許許多多的大師名畫，原來皆是迷你馬賽克砌成的。



到了十九世紀初，許多私人迷你馬賽克工作坊如雨後春筍，在羅馬的西班牙階梯附近開設。商業化的迷你馬賽克製品湧入市場，迷你馬賽克的品質與數量也越來越多。



下一次揭曉迷你馬賽怎樣在歐洲流傳開來。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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