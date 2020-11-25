【施政報告2020】政府支援青年到大灣區工作　月薪最低1.8萬元、名額2000個

▲ 施政報告公布，支援青年在大灣區就業。

特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，推出大灣區青年就業計劃，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐香港青年到大灣區城市工作，名額2,000個，政府又要求每月薪金至少1.8萬元，企業可向政府申請資助，計劃預計今年底啟動。

防疫抗疫基金經已預留4.3億元用作大灣區青年就業計劃。消息人士補充，2,000個名額當中，1,600個一般職位，供在港及大灣區有業務的企業申請，以聘用去年、現屆或明年的畢業生，派駐到大灣區工作，並需提供在職培訓；其餘400個為早前提及的創科職位。

政府又要求企業對畢業生提供最少1.8萬元月薪，而計劃下企業可向政府申請每月1萬元的資助，最長為期18個月。

早前有媒體報道，大灣區青年就業計劃，將支援青年到大灣區城市工作一年，涵蓋的行業包括科技、金融業等，設有年齡限制，每月工資可達1.5萬至2萬元，政府將會提供資助。報道又指，有關計劃將以配對形式運作，騰訊 （00700） 等多家大企業已表示感興趣提供職位。

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編輯：陳韻妍、趙穎妍