【施政報告2020】支援青年到大灣區工作、月薪最低1.8萬元　青年發展就業政策4大重點

▲ 施政報告公布，支援青年在大灣區就業。

行政長官林鄭月娥公布新一份《施政報告》，推出大灣區青年就業計劃，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐香港青年到粵港澳大灣區城市工作，名額2,000個，政府又要求每月薪金至少1.8萬元，計劃下企業可向政府申請每月1萬元的資助，最長為期18個月，計劃預計今年底啟動。對於青年就業問題，施政報告有4大重點：

1. 「大灣區青年就業計劃」：資助在本地及大灣區的企業聘請本地大學畢業生在大灣區內工作，名額2,000個，以創科職位為主。防疫抗疫基金經已預留4.3億元用作大灣區青年就業計劃。消息人士補充，2,000個名額當中，1,600個一般職位，供在港及大灣區有業務的企業申請，以聘用去年、現屆或明年的畢業生，派駐到大灣區工作，並需提供在職培訓；其餘400個為早前提及的創科職位。

2. 「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」：民政事務局資助十多個非政府機構推行「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，預計批出約1億元，為近200家青年初創企業提供資助及向約4,000名青年提供服務。

3. 「防疫抗疫基金」「創職位」措施：政府會創造更多行業為本的就業機會，涵蓋環保、建造及工程、創科、物業管理、法律、創意產業等，聘用近年畢業的青年人。

綠色行業：在未來數年投資一系列環保項目，估計可創造4,000個涉及科研、建築和工程、回收及運輸的就業機會

建造行業：要求各工務部門全速開展各類政府建築物及設施的翻新、維修和保養，加快公眾街市的翻新和小型改善工程。房委會增撥資源，改善公共屋邨的環境及公用設施

創科行業：提供工資補貼，由香港科技公司招聘員工在大灣區內地城市工作

物管行業：資助大型物管公司聘用更多有意在物管業發展的青年人，提升行業的專業化和吸引力

創意行業：藉各個支持電影、設計、文化藝術、藝術科技發展的基金，考慮提供工資補貼

法律專業：在大灣區落實律師專業服務開放措施

4. 「特別．愛增值」計劃：僱員再培訓局於2021年1月推出為期半年的新一期「特別．愛增值」計劃， 提供2萬個名額和培訓津貼。

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編輯：陳韻妍、趙穎妍