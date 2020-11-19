【宏觀中國】IPO旺場投行業績靚　市傳券商集體加薪幅度達三成

今年A股的IPO市場特旺，帶挈投行大賺，於是網上流傳券商將會集體加薪，消息傳遍業內人士的微信群組，討論相當熱烈。

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究其原因，今年券商可謂大豐收。截至11月初，今年累計的IPO公司數目達316家，較去年同期增加1倍，IPO集資額3,900多億元人民幣，按年增長125%。今年首10個月IPO集資額已超過去年全年。

因此，券商的投行業務均有可觀升幅，如第三季中信證券、中信建投和海通證券來自投行業務的淨收入都有50%以上增幅；華泰證券、國金證券及興業證券的增幅逾倍。

根據網上流傳的消息，申萬宏源所有人固定薪水漲幅三成，中信證券全面漲薪；至於海通證券，應屆生的固定薪金最高能達到3.6萬元人民幣。

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事實上，券商一向多「打工皇帝」，由各個券商的年報可見，中金公司上半年人均薪酬達到62.7萬元人民幣，同比增速49.2%，另廣發證券及中信建投都有30%以上的升幅。當然，以上數字只是平均數，未完全代表高層收入，而且還沒包括來自認股權等激勵措施的收入。

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記者：林衛