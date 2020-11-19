【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成

五礦地產（00230）油塘蔚藍東岸公布首張價單，涉及138伙，設開放式至三房間隔，實用面積約271至798平方呎，以最高折扣率計，最平一伙為3座5樓J室，實用面積271平方呎，折實價只約489.53萬元。五礦地產營銷及市務總監方俊說，首批單位比同區現樓平30%、亦比啟德新盤平25%，又形容以「開心震撼價」推盤。他續說，項目最快下周賣樓，會視乎認購情況，預計有可能加價再推。

據首張價單顯示，首批單位定價由611.92萬元起，至最貴1,906.39萬元，實用呎價則約19,955元至25,693元。以最高折扣率計，單位折實價由489.53萬元起，至最貴1,525.11萬元，折實呎價則約15,964至20,554元。

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【示範單位】油塘蔚藍東岸登場 發展商：不起劏房、納米房【下一頁】

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，蔚藍東岸首批入場費僅由489.53萬元起，以九龍臨海單位來說，屬極罕見。他又說，以首張價單平均價計，蔚藍東岸與今年同區新盤相比，造價低約12%，可說是起動價，相信發展商會加價加推。

值得留意的是，蔚藍東岸是五礦地產首個在港發展的項目，發展商於2016年以40億元投得上址地皮發展，呎價高達7,068元，創當時東九龍新高，也較鄰近九龍建業（00034）的地皮貴約四成。

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