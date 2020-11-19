【新股IPO】恒大物業下周一開始招股 集資20億至30億美元

近期幾隻內房相繼分拆物業管理公司來港上市，最新的有中國恒大（03333）分拆的恒大物業，消息指將於下周一（23日）開始招股，預計12月2日掛牌，集資額介乎20億至30億美元（156億港元至234億港元）；華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際為聯席保薦人。

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據農銀國際的研究報告指，恒大物業的估值介乎1,292.5億元至1,693.4億元人民幣，相當於2021年預測市盈率33.4倍至43.8倍。

恒大物業是次集資所得用於戰略收購及投資；開發其增值服務；升級訊息系統及設備；招聘及培養人才及營運資金。

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恒大物業初步招股資料顯示，截至今年6月30日，公司為1,354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務，總在管面積約2.54億平方米，當中98.8%來自母公司中國恒大 ，約0.7%來自恒大合營公司。

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記者：張以正