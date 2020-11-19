【海通6837】涉嫌協助國企違規發債　海通證券被調查股價急挫

近期中國企業債務違約潮引起關注，海通證券 （06837） 被中國交易商協會指，海通證券及其子公司涉嫌協助永城煤電違規發行債券，同時涉嫌操縱市場，涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具及交易所市場公司債券，因此要對海通證券進行調查。海通證券回應指，公司將積極配合調查。

永城煤電控股集團於今年10月20日發行債券後，迅速發生債務違約，涉及資金達到10億元人民幣，被市場質疑屬於「有錢不還」，成為華晨集團後第二間國企出現信用債違約。華晨集團早前被指出現資產轉讓行為，危及債權人利益，已被星展銀行提出仲裁申請。

海通證券今日股價跌近5%至6.46元，其A股亦跌6.4%。

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