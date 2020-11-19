【摩笛吹奏】新任藍籌百威獲大摩唱好　認為內地夜間銷售已恢復逾九成

摩根士丹利發表研究報告引述百威(01876) 管理層表示，公司著重其高端品牌策略，通過品牌組合的領導優勢、進一步滲透市場和及時轉移渠道，以強化其在相關高端界別的市場地位。



該行指，在中國的夜生活渠道重啟程度已恢復至超過90%，餐廳渠道更已完全正常化。而公司亦正加強家居銷售渠道，維持電商銷售領導地位，但相對佔收入比例仍然少，故有增強的空間。

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該行又指，長遠國內市場增長，以及品牌高端化將成利潤增長動力，目標價31元，評級「增持」。該股今日亦獲「小摩」摩通睇好。

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