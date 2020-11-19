【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元

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【恒隆地產】上海港匯恒隆廣場完成資產優化計劃 擁近400家特色專賣店
德琪醫藥 （新上市編號：6996） 暗盤，於輝立暗盤表現最好，德琪醫藥收報19.3元，較招股價18.08元高6.7%，一手（500股）帳面賺610元，公司將於明日（周五）掛牌。
|券商
|收報
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|19.26
|18.08元
|590
|18：30
|耀才
|19.22
|570
|19：30
|輝立
|19.30
|610
|18：30
德琪醫藥高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|20.3
|12.3%
|1110
|18.38
|1.7%
|150
|耀才
|21.0
|16.2%
|1460
|18.20
|0.7%
|60
|輝立
|20.5
|13.4%
|1210
|18.26
|1.0%
|90
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責任編輯：謝卓榮