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【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元

新股IPO 19:46 2020/11/19

分享：

德琪醫藥將於11月20日掛牌。

德琪醫藥 （新上市編號：6996） 暗盤，於輝立暗盤表現最好，德琪醫藥收報19.3元，較招股價18.08元高6.7%，一手（500股）帳面賺610元，公司將於明日（周五）掛牌。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

券商 收報 招股價 一手賺 收盤時間
富途 19.26 18.08元 590 18：30
耀才 19.22 570 19：30
輝立 19.30 610 18：30

德琪醫藥高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 20.3 12.3% 1110 18.38 1.7% 150
耀才 21.0 16.2% 1460 18.20 0.7% 60
輝立 20.5 13.4% 1210 18.26 1.0% 90

 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 德琪醫藥—B（06996） IPO

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