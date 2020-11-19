▲ 【美國大選】多次就香港示威發聲 佩洛西料連任眾議院議長

美國大選結束，民主黨恐怕難見到「藍浪」，眾議院議長佩洛西一度成為「代罪羔羊」。惟民主黨當選新一屆的眾議員，以口頭表決形式，提名佩洛西繼續出任眾議院議長。民主黨保住眾議院多數黨的地位，眾議院1月時料通過正式任命佩洛西為議長。

民主黨在新一屆眾議院435個席位中，贏得過半數的221席，雖然議席較上屆的232席少，黨內對佩洛西（Nancy Pelosi）不滿的聲音增加，但民主黨人仍屬意由她出任議長一職。

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佩洛西在競選議長一職方面，沒有競爭對手，她表明今次是最後一次擔任議長；民主黨黨團主席、紐約州眾議員杰弗里斯（Hakeem Jeffries）也在沒有競爭對手之下連任，他被很多民主黨議員視為未來議長人選。

80歲的佩洛西曾於2007至2011年當選眾議院議長，是美國史上首位女議長；2019年第二度擔任該職。佩洛西在上個任期中與總統特朗普有過多次衝突，兩人互相狠批，她更被對方稱之為「瘋狂佩洛西」。她在任內又多次就香港的修例風波發聲，接見多名泛民人士。

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責任編輯：鄧燕君