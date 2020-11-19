【小米1810】紅米Note系列全球銷量破1.4億部 小米全日大升5%

小米（01810）旗下的手機品牌紅米（Redmi）於微博宣布，紅米Note系列的手機在全球累計售出逾1.4億部。並且紅米的Note 8系列本年度的銷量為全球第二，成為最暢銷的國產手機系列。小米現價升4.5%，報25.1元，成交額為40.8億元。



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據市場研究公司Omdia的調查顯示，在2020年上半年紅米有多個手機型號躋身全球銷量頭十，包括Redmi Note 8、Redmi Note 8 Pro、Redmi 8A及 Redmi 8。當中的Redmi Note 8與Redmi Note 8 Pro更是第3、4位。



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紅米於2014年成立，其Note 7系列在4個月內銷量便突破千萬，而Note 8系列則是在3個月內就衝破千萬。紅米宣布新一代Note 9系列即將推出。

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