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【小米1810】紅米Note系列全球銷量破1.4億部 小米全日大升5%

股樓投資 16:52 2020/11/19

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小米（01810）旗下的手機品牌紅米（Redmi）於微博宣布，紅米Note系列的手機在全球累計售出逾1.4億部。並且紅米的Note 8系列本年度的銷量為全球第二，成為最暢銷的國產手機系列。小米現價升4.5%，報25.1元，成交額為40.8億元。

【大行點睇】上市第3日即予「買入」評級　瑞銀睇好呢隻物管股有四成升幅  詳情請看[下一頁]

據市場研究公司Omdia的調查顯示，在2020年上半年紅米有多個手機型號躋身全球銷量頭十，包括Redmi Note 8、Redmi Note 8 Pro、Redmi 8A及 Redmi 8。當中的Redmi Note 8與Redmi Note 8 Pro更是第3、4位。

【港股追蹤】內地推新一輪汽車下鄉 東風永達升近一成  詳情請看[下一頁]

紅米於2014年成立，其Note 7系列在4個月內銷量便突破千萬，而Note 8系列則是在3個月內就衝破千萬。紅米宣布新一代Note 9系列即將推出。

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撰文 : 趙家盈

小米集團－W（01810） 經濟

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