【美國大選】白宮發言人：第2屆特朗普政府繼續控疫

美國總務署未確認美國大選結果,主流美媒推算民主黨候選人拜登勝出美國大選,美國總統特朗普拒絕認輸。白宮發言人麥克納尼(Kayleigh McEnany)周三(18日)表示,特朗普政府已準備好基礎建設,以在第二屆特朗普政府繼續對抗新冠肺炎疫情。

【美國大選】美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊 【下一頁】

【美國大選】特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次 【下一頁】

麥克納尼周三接受霍士新聞採訪時表示,堅稱特朗普(Donald Trump)領導的政府,將在未來四年內繼續有效處理新冠肺炎疫情。

當主持詢問如選舉結果證實拜登(Joe Biden)勝出,特朗普會否和平移交權力。麥克納尼作出迴避,僅表示特朗普只會在事實證明的情況下向該方向前進(move in that direction)。

【美國大選】伊萬卡前好友:她沉迷權力 不屑窮人 【下一頁】

【美國疫情】25萬人死亡 福西:指標滯後 實際更嚴峻 【下一頁】

感恩節假期將近,美國新冠肺炎患者死亡人數突破25萬。各州政府及衛生專家都呼籲民眾避免大規模聚會,以免散播疫情。福西(Anthony Fauci)等專家更建議,家庭成員在室内聚會時,除了進食外都應該戴口罩。俄勒岡州更限制6人以上的聚會,違者或遭拘捕。

麥克納尼批評上述屬於「奧威爾式」(Orwellian)的指引,破壞了美國人的自由:

我們不會在這個國家失去自由。我們作為個體,會做出負責任的衛生決定。

(We don't lose our freedom in this country. We make responsible health decisions as individuals.)