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【美國大選】白宮發言人：第2屆特朗普政府繼續控疫

環球政治 16:13 2020/11/19

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白宮發言人麥克納尼表示特朗普政府已準備好基礎建設，以在第二屆特朗普政府繼續對抗新冠肺炎疫情。 來源

美國總務署未確認美國大選結果，主流美媒推算民主黨候選人拜登勝出美國大選，美國總統特朗普拒絕認輸。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周三（18日）表示，特朗普政府已準備好基礎建設，以在第二屆特朗普政府繼續對抗新冠肺炎疫情。

【美國大選】美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊 【下一頁】

【美國大選】特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次 【下一頁】

麥克納尼周三接受霍士新聞採訪時表示，堅稱特朗普（Donald Trump）領導的政府，將在未來四年內繼續有效處理新冠肺炎疫情。

當主持詢問如選舉結果證實拜登（Joe Biden）勝出，特朗普會否和平移交權力。麥克納尼作出迴避，僅表示特朗普只會在事實證明的情況下向該方向前進（move in that direction）。

【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人  【下一頁】

【美國疫情】25萬人死亡 福西：指標滯後 實際更嚴峻  【下一頁】

感恩節假期將近，美國新冠肺炎患者死亡人數突破25萬。各州政府及衛生專家都呼籲民眾避免大規模聚會，以免散播疫情。福西（Anthony Fauci）等專家更建議，家庭成員在室内聚會時，除了進食外都應該戴口罩。俄勒岡州更限制6人以上的聚會，違者或遭拘捕。

麥克納尼批評上述屬於「奧威爾式」（Orwellian）的指引，破壞了美國人的自由：

我們不會在這個國家失去自由。我們作為個體，會做出負責任的衛生決定。

（We don't lose our freedom in this country. We make responsible health decisions as individuals.）

麥克納尼強調美國人知道如何保障，抨擊有關感恩節聚會規模的限制，並非美國人的生活方式（not the American way）。

責任編輯：鄭錦玲

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