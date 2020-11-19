佳兆業積極優化債務結構，完成優先票據現金購買要約

佳兆業集團控股有限公司（01638）今日就其以現金要約購買6.75%二零二一年到期優先票據，截至購買要約屆滿時，共接獲本金總額共151,387,000美元的2021年票據的有效提交，占發行未償還2021年票據本金總額的40.26%。

按2021年票據每1,000美元本金額作價1,006美元的購買價，佳兆業將就該等獲接納購買的票據支付購買價總額152,295,322 美元，同時根據每本金額1,000美元的票據支付16.6875美元，支付該等票據的應計利息。於要約完成後，公司將註銷公司所購買的每份票據。

佳兆業表示，「作為本集團降負債過程中的一環，本次現金要約收購獲得投資人的廣泛支持。今年年初至今，本集團已償付7.36億美元優先票據，包括5.40億美元7.25% 2020年6月到期優先票據，1.75億美元6.75% 2021年2月到期優先票據及2,100萬美元11.75% 2021年2月到期優先票據。」

「該等舉措減少了本集團的短期債務，降低了公司的利息支出，同時也反映公司積極進行債務管理的決心。展望未來，本集團將致力加快項目銷售及回款，控制有息負債規模，並優化債務結構。」佳兆業續稱。

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