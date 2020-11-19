【港股追蹤】價殘股翻身？ 國泰升至下半年新高

國泰航空（00293）早前已停運港港品牌以及裁員逾5,000人，10月客運量又按年大跌98.6%，惟股價技術上出現雙底形態後，近期持續反彈，今早再升超過4%，高見7.44元，為下半年至今的高位。

根據媒體報導，國泰將永久停辦7條航綫，包括由香港飛到美國的華盛頓、紐約附近的Newark機場、西雅圖、比利時的布魯塞爾、英國倫敦Gatwick機場及愛爾蘭的都柏林。被停辦的航綫預計明年不能復辦，直至全球旅遊業回復正常，才有機會重新開辦。

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集團近期積極降低成本，包括裁員減薪、停運港龍，甚至香港快運亦要減薪及放無薪假，現時更盛傳國泰降低成本的操作尚未結束。

不過部分大行已開始留意到國泰的復甦步伐。傑富瑞研究報告指，國泰雖然維持虧損，但相信已接近復甦點，主因貨運需求和收益率反彈，並可望受惠明年疫苗推出、本港推出航空旅遊氣泡及政府放寬隔離措施，相信最壞情況已經過去，又預期本港的航空旅遊氣泡措施，明年或能擴展至逾10個國家及地區。

該行表示，因應公司美元債務和海外收入，近期美元轉弱會成為正面因素，同時人民幣轉強，亦有助國航（00753）收入增加，高油價對國泰來說是偏向正面，因為可令公司燃油對沖虧損較少。故提升公司評級，由「持有」升至「買入」，目標價更由早前6.3元，提升超過35%，至8.7元。

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記者：葉志偉