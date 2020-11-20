【回港中概股】嗶哩嗶哩季績亮眼　股價大漲22%　8月活躍用戶突破2億

早前傳計劃明年來港第二上市的內地視頻網站嗶哩嗶哩 （Bilibili，美﹕BILI，俗稱「B站」）公布上季業績，截至9月30日，Bilibili第三季虧損按年擴大165.6%至10.8億元（人民幣，下同），季內收入升73.5%至32.3億元。嗶哩嗶哩股價周四大升22.2%，收報58.46美元。

業務方面，Bilibili最大收入業務仍為手遊業務，手遊收入為12.7億元，按年升36.7%。附加增值業務 （例﹕直播）收入為9.7億元，按年升116.5%。

Bilibili傳聘4家投行來港第二上市，詳見【下一頁】

Bilibili每月平均活躍用戶達到1.97億人，按年升54%。董事長兼行政總裁陳睿表示，Bilibili在8月活躍用戶突破2億人，創歷史新高，預期2021年每月平均活躍用戶可達到2.2億人。另外，集團預計第四季收入處於3.6億至3.7億元之間。

B站大會員數量增長110%至1280萬戶，再創新高。季度月均付費用戶增長89%至1500萬戶，付費率由去年同期的6.2%提升至7.6%。

Bilibili是國內熱門線上娛樂平台之一，容許用戶自由上傳創作內容、進行直播以及使用「投幣」功能打賞媒體創作者。集團在2018年美國納斯達克交易所上市，上市至今股價累升316%。

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編輯﹕賴奕羚