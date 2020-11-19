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【中概股】內地視頻平台Bilibili第三季虧損擴大165%　8月活躍用戶突破2億

股市 15:28 2020/11/19

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早前傳計劃明年來港第二上市的內地視頻網站嗶哩嗶哩 （Bilibili，美﹕BILI，俗稱「B站」）公布上季業績，截至9月30日，Bilibili第三季虧損按年擴大165.6%至10.8億元（人民幣，下同），季內收入升73.5%至32.3億元。截至香港時間19日下午2點，Bilibili股價盤後升6.27%，報47.85元。

業務方面，Bilibili最大收入業務仍為手遊業務，手遊收入為12.7億元，按年升36.7%。附加增值業務 （例﹕直播）收入為9.7億元，按年升116.5%。

Bilibili傳聘4家投行來港第二上市，詳見【下一頁】

Bilibili每月平均活躍用戶達到1.97億人，按年升54%。董事長兼行政總裁陳睿表示，Bilibili在8月活躍用戶突破2億人，創歷史新高，預期2021年每月平均活躍用戶可達到2.2億人。另外，集團預計第四季收入處於3.6億至3.7億元之間。

Bilibili是國內熱門線上娛樂平台之一，容許用戶自由上傳創作內容、進行直播以及使用「投幣」功能打賞媒體創作者。集團在2018年美國納斯達克交易所上市，上市至今股價累升316%。

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編輯﹕賴奕羚

美股 中國概念股 新經濟股 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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