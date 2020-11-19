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【大行報告】中金：紫金海外項目進展穩定　上調目標價14%至8元

股樓投資 16:15 2020/11/19

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紫金礦業（02899）推出限制性股票激勵計劃，擬發行不超過1億股A股股份，股價近日升幅顯著。中金發表報告，指紫金旗下幾個海外核心項目進展穩定，維持紫金「跑贏大市」評級，目標價更上調14%至8元。

紫金股價最新報7.26元，下跌1.9%，成交額3.2億元。紫金自10月初在4.8元至5元低位徘徊後，出現強勁升勢，至今1個多月升幅達51%。

【摩笛吹奏】新任藍籌百威獲大摩唱好　認為內地夜間銷售已恢復逾九成 詳情請按【見下頁

報告指出，紫金旗下海外項目正穩定推進，包括剛果項目預計明年第三季投產，第一期實現礦石處理能力為380萬噸，一期建成投產之後預計將增加20萬噸銅金屬量，預計明年銅產量9至10萬噸；塞爾維亞Timok銅礦目前地面及地下的工程進度已經超過50%，料明年6月具備投產條件，明年計劃產開采50萬噸礦石量，大概相當於4至5萬噸的銅產量、4至5噸黃金產量。

【大行點睇】上市第3日即予「買入」評級　瑞銀睇好呢隻物管股有四成升幅 詳情請按【見下頁

此外，巨龍銅業目前驅龍銅礦主體工程和廠房等11月底前基本完成，預計明年年底投產；哥倫比亞大陸黃金今年設備調試運行有一定影響，今年預計為2噸左右。

該行上調紫金目標價14%至8元，相當於2020及2021年市盈率28.8倍及17.5倍。

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記者：李兆明

 

　　

　　

大行報告 A股 股票 紫金礦業（02899）

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