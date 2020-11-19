  • 27°C
香港時間 : 20201119日 (四) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】Redmi王牌系列Note全球銷量突破1.4億台　小米彈5%

當炒股 16:47 2020/11/19

分享：

小米旗下紅米Redmi王牌系列Note銷量相當理想。

小米 （01810） 近年手機銷量不斷傳來好消息，小米旗下紅米手機Redmi王牌系列Note，全球銷量突破1.4億台。市傳Redmi Note 9系列即將發布，並新增支援5G版本，Redmi Note 9系列的標準版採用6.53吋2400×1080解析度單孔屏，前置1300萬像素自拍單頭，後置4800萬像素。受Redmi王牌系列Note銷量刺激，小米股價彈5%，收報25.2元。

Redmi Note為上半年最暢銷的國產手機系列

根據調研機構Omdia發布數據，Redmi Note8全系成為全球上半年第二暢銷機型，為最暢銷的國產手機系列。

小米Redmi手機詳情

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Redmi Note系列於2014年3月誕生，2019年Redmi品牌獨立運營，Redmi Note系列表現更強勢，Note7系列4個月銷量突破千萬，Note8系列僅3個月銷量破千萬，目前全球銷量已破4000萬，躋身多家調研機構的全球暢銷機型排行榜。

小米副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰表示，Redmi Note受全球1.4億用戶的喜愛，一是堅持技術普惠，以旗艦的標準做千元精品；二是追求信息透明，拒絕一切不合理溢價；三是恪守品質如一，在看得見看不見的都要用心。

相關文章：【小米股價】華為出售手機榮耀品牌　30餘家代理商、經銷商接手

相關文章：【雙11】小米雙11銷售額143億人幣創新高　雷軍：雙11缺貨問題嚴重

更多【新經濟股】文章    

編輯：陳韻妍

香港股票 小米集團－W（01810） 新經濟股 小米 紅米

上一篇文章

【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤　一手帳面賺960元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢