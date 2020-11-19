【小米股價】Redmi王牌系列Note全球銷量突破1.4億台　小米彈5%

▲ 小米旗下紅米Redmi王牌系列Note銷量相當理想。

小米 （01810） 近年手機銷量不斷傳來好消息，小米旗下紅米手機Redmi王牌系列Note，全球銷量突破1.4億台。市傳Redmi Note 9系列即將發布，並新增支援5G版本，Redmi Note 9系列的標準版採用6.53吋2400×1080解析度單孔屏，前置1300萬像素自拍單頭，後置4800萬像素。受Redmi王牌系列Note銷量刺激，小米股價彈5%，收報25.2元。

Redmi Note為上半年最暢銷的國產手機系列

根據調研機構Omdia發布數據，Redmi Note8全系成為全球上半年第二暢銷機型，為最暢銷的國產手機系列。

小米Redmi手機詳情

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Redmi Note系列於2014年3月誕生，2019年Redmi品牌獨立運營，Redmi Note系列表現更強勢，Note7系列4個月銷量突破千萬，Note8系列僅3個月銷量破千萬，目前全球銷量已破4000萬，躋身多家調研機構的全球暢銷機型排行榜。

小米副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰表示，Redmi Note受全球1.4億用戶的喜愛，一是堅持技術普惠，以旗艦的標準做千元精品；二是追求信息透明，拒絕一切不合理溢價；三是恪守品質如一，在看得見看不見的都要用心。

相關文章：【小米股價】華為出售手機榮耀品牌 30餘家代理商、經銷商接手

相關文章：【雙11】小米雙11銷售額143億人幣創新高 雷軍：雙11缺貨問題嚴重

更多【新經濟股】文章

編輯：陳韻妍