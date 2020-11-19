  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (四) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】眾安銀行實體Visa扣帳卡登場　簽帳贏取高達2倍現金回贈

Hot Talk 13:57 2020/11/19

分享：

眾安銀行推出的自訂號碼Visa扣帳卡「ZA Card」正式推出實體版，可用於簽帳及提款。

首間正式開業、用戶人數突破18萬的虛銀眾安銀行（ZA Bank），最新宣布其自訂號碼的Visa扣賬卡「ZA Card」正式推出實體版，即日起客戶可用作線下消費及自動櫃員機現金提款。

配合實體卡推出，眾安銀行即日起大搞簽帳大抽獎「最勁抽」。客戶凡以實體卡消費10元或以上，都可憑每筆交易即時獲得1次抽獎機會，用戶有機會獲得高達200%的簽賬現金回贈，回贈會以「ZA Coin」形式立即存入用戶賬戶，更可即時用於下一次的消費。

眾安銀行行政總裁許洛聖指，深明即時回贈能讓用戶獲得更流暢的體驗，因此讓用戶每次簽賬時都有機會獲得即時現金回贈。

眾安夥Visa發行的扣帳卡ZA Card，用戶可以免費在全港超過3,000部接受Visa的銀行自動櫃員機提款。

相關文章：

【虛擬銀行】眾安銀行推扣賬卡網購回贈6%　推出首日逾1萬人申請（第二版）

【虛擬銀行】Mox Card即日起支援Apple Pay　照賺1%無上限回贈

【虛擬銀行】渣打投資MOX 首月客戶達3.5萬　平均戶口結餘7萬元

 

編輯：趙穎妍

金融機構 虛擬銀行 銀行 眾安銀行

上一篇文章

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech疫苗試驗效用率95%　最遲周五申緊急使用授權 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第二版）

下一篇文章

【新股IPO】衛龍食品傳明年計劃來港上市　集資逾77億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點