【虛擬銀行】眾安銀行實體Visa扣帳卡登場　簽帳贏取高達2倍現金回贈

▲ 眾安銀行推出的自訂號碼Visa扣帳卡「ZA Card」正式推出實體版，可用於簽帳及提款。

首間正式開業、用戶人數突破18萬的虛銀眾安銀行（ZA Bank），最新宣布其自訂號碼的Visa扣賬卡「ZA Card」正式推出實體版，即日起客戶可用作線下消費及自動櫃員機現金提款。

配合實體卡推出，眾安銀行即日起大搞簽帳大抽獎「最勁抽」。客戶凡以實體卡消費10元或以上，都可憑每筆交易即時獲得1次抽獎機會，用戶有機會獲得高達200%的簽賬現金回贈，回贈會以「ZA Coin」形式立即存入用戶賬戶，更可即時用於下一次的消費。

眾安銀行行政總裁許洛聖指，深明即時回贈能讓用戶獲得更流暢的體驗，因此讓用戶每次簽賬時都有機會獲得即時現金回贈。

眾安夥Visa發行的扣帳卡ZA Card，用戶可以免費在全港超過3,000部接受Visa的銀行自動櫃員機提款。

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編輯：趙穎妍