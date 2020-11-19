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【AR創新技術】香港摩天輪增設AR應用體驗　重現百年前維港風光【多相】

科技 13:38 2020/11/19

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香港摩天輪及AIA Vitality公園推出全新香港摩天輪AR擴增實境應用程式，利用嶄新的AR擴增實境科技去提升訪客的體驗。（圖片來源：香港摩天輪））

AR（擴增實境）技術愈來愈流行，亦有不少旅遊景點開始應用，以增強遊客體驗。香港摩天輪及AIA Vitality公園推出全新香港摩天輪AR擴增實境應用程式，利用嶄新的AR擴增實境科技，透過沉浸式視覺效果去呈獻香港890年代及1960年代的美好風光。應用會根據摩天輪的轉動，呈現對應的景象於用戶的裝置上。應用程式現已正式推出，現可於iOS及和 Android中免費下載。

香港摩天輪AR應用示範

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香港摩天輪AR擴增實境應用程式是由香港摩天輪的營運者The Entertainment Corporation Ltd (TECL)，與一眾技術專家共同開發而成，為訪客帶來三個不同的角度遊覽香港，分別為香港開埠之初（1890-1920）、轉變中的城市（1960-1980）及國際大都會。在乘坐摩天輪飽覽維港時，程式會將維港兩岸過去的360度原貌呈現訪客眼前。

>>【5G發展】中國5G連接量佔全球85%　預計年底前達2億用戶

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其中，1890至1920年代將展示當時的地標性建築，例如最原本的山頂纜車、獅子山及天星碼頭（第一代）等。1960至1980年代則呈現當時的經濟發展及基建的擴展，包括獅子山寮屋村、希爾頓酒店及啟德機場。「國際大都會」的AR模式則用於把有趣資訊展示在實際景貌之上。為提高準確性，此應用程式會同時接收多個數據來源，包括GPS、相機掃描及指南針，以及來自摩天輪卡廂的遙測數據，從而確定用戶所在的位置。

責任編輯: 周俊霖

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