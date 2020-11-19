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YouTube增加新冠肺炎疫苗資訊　助用戶了解最新進展

科技 16:37 2020/11/19

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隨著各國開始研發肺炎疫苗，有關消息在網上大量流傳，YouTube將在程式內增加肺炎疫苗資訊，助用戶了解最新進展。

新冠肺炎疫情期間，為了讓用戶接收正確資訊，YouTube於本年年初開始，在平台上提供真實具權威性的疫情資訊，以免錯誤信息傳播。最近，隨著各國開始研發肺炎疫苗，有關消息在網上大量流傳，YouTube目前正作出調整，並在程式內增加肺炎疫苗資訊，助用戶了解最新進展。

最近，新冠肺炎疫苗研發工作不斷傳出新消息，網上更流傳不少錯誤訊息，甚至出現與疫苗有關的陰謀論，企圖阻止人們接種疫苗。YouTube最近就計劃，在平台上新增肺炎疫苗的正確資訊，並鏈接到美國疾病預防控制中心（CDC），及世界衛生組織（WHO）機構提供的資料。據外媒報道，YouTube已為美國地區用戶提供疫苗資訊，預計未來數日內會於全球推出。

＜＜YouTube更新記錄彩蛋！工程師搞笑備註「去宇宙邊界逛了一圈」、「睇咗堆貓片」

＜＜【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
　　
早在本年3月份，YouTube就在首頁推出新冠肺炎影片專區，平台根據影片內容與肺炎疫情的相關程度、上載時間及觀看者所在地區排列顯示，希望為用戶帶來正確的疫情資訊。

責任編輯：李寶如

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